Приложението е предварително инсталирано на много смартфони с Android, което има важно значение за неговата популярност. Oсновен приоритет в разработката на Google Messages ще продължи да бъде Rich Communication Services (RCS) стандарта. Тази интеграция гарантира много смарт функционалности на Google Messages при писане на съобщения от смартфоните. Aко често ви се налага да комуникирате с iPhone вероятно ви е направило впечатление, че често виждате описателни съобщения в отговор. В това число при комуникация с вашият събеседник се показват неща като "Liked an Image", "Laugh at an Image", "Emphasized text" и др. Въпросните съобщения не са написани от реален човек, а вместо това представляват описания на действителните реакции от iMessages, съобщава TomsGuide. Google са готови с нов ъпдейт на своето приложение, което ще предложи по-добра система за декодиране на емоджитата и показването на реакциите от iPhone. Идеята е вместо текстови съобщения потребителите да виждат самите емотикони и символи изпратени до тях, чрез Google Messages. В долната част ще се вижда и "Translate from iPhone" лейбъл, който ви информира, че алгоритмите на приложението са визуализирали емоджитата от iPhone на екрана на Android смартфоните. Това е полезно нововъведение, което вече може да се използва от някои потребителите. Разпространението на Google Messages Version 10.7 продължава и скоро ще е достъпно за повече хора. Oще от Digital: Google Messages ще поддържа функция за изпращане на видео от Google Photos