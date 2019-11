Хората харесват Android, защото платформата е изключително интуитивна. Повечето от най-важните ѝ характеристики са лесно достъпни и ясно разпознаваеми. Но има някои полезни функции, които са скрити или не са ясно обяснени. От Android Authority са събрали някои от най-добрите функции на Android, които може би сте пропуснали. Тези съвети са базирани на Android Pie и може да не са налични в други версии на Android. 1. Бутони за бърза настройка Бутоните за бързи настройки предлагат удобен начин за настройка на някои функции на Android. Тези икони са в горната част на телефона. Докоснете и задръжте определени икони и ще бъдете отведени до тяхната специална страница в настройките. Това е бърз начин за достъп до настройка, когато искате да направите нещо повече от това просто да включите или изключите дадена функция. 2. Копиране на текст в менюто Тази функция е достъпна само на Android Pie и само за някои устройства, поне за сега. Когато преглеждате приложения с текст в менюто на последните приложения, можете да маркирате и копирате текст, без да отваряте самото приложение. Това е полезно и спестява време, когато копирате или споделяте съдържание. 3. Преки пътища за вашите приложения Докоснете и задръжте икона на приложение на устройство работещо с Android Nougat или по-нова версия и ако приложението го поддържа, в балон ще се появят различни преки пътища. Това е интелигентна функция, позволяваща на потребителите ефективно да се „телепортират“ до определени части от приложението, без да губят време. Ако докоснете и задържите преките пътища на приложението, ще превърнете някой от тях в бутон за бърз достъп. Например, докоснете и задръжте WhatsApp и ще се появи списък с преки пътища, включително последните контакти. Докоснете и задръжте един от тези контакти и можете да го пуснете на начален екран за още по-бърз достъп до този контакт. 4. Бързо преминаване през последните две приложения, които сте използвали Тази функция съществува от Android Nougat насам, но е една от тези, които лесно се забравят. Двойното докосване на бутона за последните приложения ще ви върне към предишното ви приложение, което означава, че можете бързо да превключвате между двете си най-скорошни приложения, без да отваряте специално меню. 5. Разпознаване на песен Android телефоните имат уиджет наречен “Sound Search”, който действа като пряк път до функцията “what’s this song?” на Google Assistant. Това позволява на вашия смартфон да разпознава музиката, която „слуша“ от телевизор, радио или нещо друго. Докоснете и задръжте празно място на началния си екран, докоснете “widgets”, докоснете Sound Search widget. 6. Настройване на съобщение на заключения екран Това е функция, за която много хора знаят, но понякога пропускат да я използват. А тя може да се окаже много полезна, ако загубите телефона си. Така например, може да изпишете имейл адреса си като съобщение на заключения екран и ако някой го намери всичко, което трябва да направи е да ви съобщи по имейла че е намерил телефона ви. Настройката за съобщението, което да излиза на заключения ви екран се намира в „Home screen and wallpaper” менюто. 7. Скриване на съдържанието на известията за заключен екран Известията, които се показват на заключен екран може да съдържат поверителна информация, която не искате другите да виждат. Влезте в настройките от менюто за “notifications” на вашия телефон. Там ще намерите опция за напълно деактивиране на тези известия, но има и опция за скриване на съдържанието им “show but hide contents”. Вижте 7 полезни функции в Instagram, които може би не знаете