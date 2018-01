Ето една ситуация, в която всеки може да изпадне: опитвате се да инсталирате ново приложение на телефона си, но се появява предупреждението „Няма достатъчно пространство“. Ако телефонът ви има слот за карта с памет, решението е лесно. Micro SD картата е удобен и евтин начин за разширяване на хранилището на телефона ви, а повечето версии на Android ви позволяват да преместите приложенията си на картата, за да освободите място на телефона. От ръководството на Make Use Of научаваме как да преместваме Android приложения на Micro SD карта, за да освободите място на телефона си. Ако обаче се спрете на това решение, добре е да имате предвид някои неща. Картите с памет са по-бавни от вътрешната памет, така че може да забележите малко по-лошо представяне за приложенията с по-голямо количество ресурси. Освен това, не е възможно да преместите предварително инсталирани приложения без да разкодирате устройството си, а дори и някои приложения на трети страни може да не поддържат тази опция. Също така, при по-стари версии на Android, може да не сте в състояние да използвате уиджити, свързани с приложенията, които сте преместили на картата с памет. Имайки предвид всичко това, нека видим как да премествате приложения на Micro SD карта. Използвайте Micro SD картата като вътрешна памет Android 6.0 Marshmallow въведе промени в начина, по който телефоните могат да обработват картите с памет, и тези промени се запазиха и в Android 7.0 Nougat, и в 8.0 Oreo. Вече можете да настроите Micro SD карти да функционират като вътрешна памет. Вместо да има вътрешна и външна памет, като отделни пространства, Android ще вижда картата като разширение на вградената памет. Трябва първо да настроите тази опция. Картата ви ще бъде изтрита, затова се уверете, че сте архивирали всички данни, от които се нуждаете: - Поставете картата в телефона си. В „New SD Card detected“ нотификацията, която се появи, докоснете „Set Up“ и след това изберете „Use as internal storage“. - Друга възможност е да отворите Settings > Storage, изберете картата, докоснете бутона за меню и да изберете „Storage Settings“. Натиснете „Format as internal“. - На следващия екран докоснете Erase & Format. Това ще изтрие вашата карта. Тази функция се нарича Adoptable Storage и се основава на предположението, че ще оставите картата си в телефона си завинаги. Ако премахнете картата, очевидно няма да имате достъп до приложенията и данните, които съдържа, а и картата е кодирана, така че не можете да я поставите в друго устройство, за да копирате данните от нея. Преместване на приложенията към SD карта на Android 8.0 Oreo - Отидете на Settings > Apps & notifications > App info. - Превъртете надолу, за да намерите приложението, което искате да преместите на картата, и го докоснете. - Изберете „Storage“. Ако приложението поддържа опцията за преместването му на карта, ще видите секция „Storage used“. Натиснете бутона „Change“. - Изберете картата, към която искате да преместите приложението и след това натиснете „Move“. За да преместите приложението обратно на вътрешната памет, повторете стъпките по-горе, но в последната стъпка изберете „Internal“. Преместване на приложенията към SD карта на Android 7.0 Nougat - Отидете в Settings > Apps. - Намерете приложението, което искате да преместите на Micro SD картата, и го докоснете. - Отидете на Storage > Change и изберете вашата карта от прозореца, който се отвори. - Докоснете „Move“, за да завършите процеса. В зависимост от размера на приложението, може да отнеме няколко минути, за да приключи процеса, така че не докосвайте телефона си. За да върнете приложение във вътрешната памет изберете „Internal shared storage“ в стъпка 3. Преместване на приложенията към SD карта на Android 6.0 Marshmallow Преместването на приложения на Micro SD карта на Marshmallow става по същия начин като при Nougat. Преместване на приложенията към SD карта на Android 5.0 Lollipop - Отидете на Settings > Apps и докоснете приложението, което искате да преместите на SD картата. - След това в секцията „Storage“ докоснете „Move to SD Card“. Бутонът ще бъде сив, докато приложението се придвижва, така че не се намесвайте, докато процесът не приключи. - Ако нямате опция „Move to SD Card“, приложението не може да бъде преместено. Щом го направите, секцията „Storage“ ще се актуализира, за да покаже колко от приложенията ви вече са съхранени на картата, а бутонът „Move“ ще стане „Move to Phone“ или „Move to Device Storage“. Вижте какво трябва да знаем за използването на MicroSD карта в Android