Google разполагат със собствено портфолио от хардуерни продукти, което включва достъпни лаптопи с Chrome OS и смартфоните Pixel. Компанията също така има силно влияние при стрийминг устройствата с представителите на бранда Chromecast. Вече ви съобщихме, следващият модел от серията ще се казва Google Chromecast with Google TV. Технологичният гигант сега официално представи стрийминг устройството, потвърждавайки не само името, но много от предварителните очаквания. Така например Chromecast with Google TV запазва сходен дизайн със своите предшественици, но предлага и няколко подобрения. Потребителите вече могат да използват дистанционно, което се продава заедно със стрийминг устройството. Стандартният HDMI кабел може да се включи директно в телевизор или друг AV приемник, като зареждането става, чрез USB Type-C конектор. Chromecast with Google TV е в състояние да възпроизвежда видео с 4K резолюция при честота от 60Hz. Предвидена е още поддръжка за Dolby Vision, HDR10 и HDR10+, което ще гарантира максимално качество на съдържанието. Новата джаджа е оптимизирана за аудио технологиите Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos. Сериозно подобрения ни очаква и по отношение на софтуера, тъй като устройството работи с Google TV. Интуитивният интерфейс е създаден да улесни стартирането на видео, което сте гледали, както и откриване на ново съдържание в любимите жанрове. Алгоритми на Google ще ви препоръчат неща, които вероятно бихте харесали съобразно досегашната ви история. Функцията Watchlist е интегрирана към Google профила и предлага възможност да добавяте съдържание за гледане от всяко едно приложение или устройство, което има достъп до интернет. Компанията също така допълни, че Google TV ще е налична за избрани телевизори на Sony и големите им партньори в началото на 2021г. Успоредно с това стартират поръчките на Google Chromecast with Google TV на цена от $50. Реалните доставки ще се изпълняват до края на месеца, като стрийминг джаджата ще е налична във версии със Snow, Sunrise и Sky.