Microsoft провеждат тестове с експериментално приложение за бърз достъп до файловете в смартфона от компютър. Името на софтуера е "Your Phone" и засега е достъпен единствено за представителите на Windows Insider програмата и е оптимизиран за Windows 10. Приложението се разработва, за да улесни максимално хората, които използват смартфони с Android и искат често да синхронизират информация с настолния компютър, предаде Engadget. В момента това е възможно единствено с инсталирането на допълнителен софтуер и разширения на разработчици от трети страни. След като инсталирате "Your Phone" ще можете да отворите всички файлове, които съхранявате на смартфон с Android и да ги разгледате и копирате на устройство с Windows. Документите, видео клиповете снимките и мултимедийните файлове за максимално улеснение ще са подредени в хронологичен ред на компютъра. Според данните "Your Phone" предлага възможност с едно плъзгане на файл да го копирате и използвате в друго приложение като PowerPoint. Единственото условие е смартфона да работи поне с Android 7.0 Nougat версията на платформата. От Microsoft смята да добавят още възможности за синхронизиране и гледане на мултимедия, които да направят свързването между устройства с двете платформи още по-бързо. Засега "Your Phone" има единствено тестов характер. Oще от Digital: Шест начина да стартираме Android приложения на Windows 10