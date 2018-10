Потребителите очакват с нетърпение да започне разпространението на ъпдейтите към Android 9.0 Pie за настоящите смартофните. Новата платформа предлага редица подобрения и функции, но все още се използва от много малко устройства. HMD Global разкриха малко повече детайли кога ще започнат да актуализират моделите на Nokia към Android Pie, с които потвърждават, че това ще се случи много скоро. Компанията обеща ъпдейти за Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus до края на месеца. След това плановете им предвиждат Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco да бъдат ъпдейтнати към Android 9.0 през месец ноември. По този начин HMD Global ще изпреварят много от другите водещи производители в разпространението на актуализациите. Това е възможно, тъй като смартфоните им са част от програмата Android One, която предлага т.нар. "чиста" версия на платформата, която има максимално изчистен интерфейс и не е допълнена oт допълнителни софтуерни интерфейси, което гарантира бързите ъпдейти. Android One също така позволява на устройствата веднага да получават пачовете за сигурност на Google. Добре е да знаете, че може да има допълнително забавяне заради необходимите тестове на мобилните оператори. Въпреки това смартфоните на Nokia ще получат Android Pie много по-рано от редица флагмани в пазара на смартфони, които видяхме през годината досега. Компанията също така обеща, че смартфоните им ще получават поне още два ъпдейта към следващите версии на Android. Oще от Digital: Защо Android 9 Pie ще промени завинаги смартфоните