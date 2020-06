Случвало ли ви се е по погрешка да извършите покупка в приложение или да изтеглите игра, на смартфона, която има сходно име и икона, но е съвсем различна от очакванията ви? Това може да е доста неприятно, тъй като ще ви коства пари. Все пак има какво да направите, за да си спестите проблема. Политиката на Google e максимално опростена и позволява лесно да възстановите парите за покупка на приложения или игра в първите два часа след като сте направили покупката. Ако не успеете да реагирате навреме и този период изтече е предвидена опция да се свържете с Google в първите 48 часа след инсталацията. Последният вариант е да опитате да комуникирате директно със самите разработчици и да поискате от тях да получите обратно парите си. Ето какви са възможностите ви ако сте инсталирали грешна игра, приложения, музика или филм от Google Play, според Android Pit: Kак да поискаме възcтановяване на пари от платени приложения 1. Oтворете Google Play приложението. 2. Изберете Menu икона. 3. Кликнете върху Order History. 4. Oткрийте приложението или играта, в която е направена покупката. 5. Натиснете "Report A Problem". 6. От падащото меню изберете проблема, който се асоциира най-добре с вашата ситуация. 7. Следвайте инструкциите на екрана, за да финализирате процеса. Имайте предвид, че ако е изтекъл периода с два часа няма вече да виждате "Refund" бутона, а вместо него ще има единствено "Uninstall". За да се свържете директно с разработчика на приложението и да поискате отмяна на покупката, следвайте следните стъпки: 1. Отворете Google Play. 2. Въведете в търсачката името на играта или разработчика. 3. След като отворите страницата изберете Read More. 4. Aко създателите на софтуера са предоставили легитимна информация като имейл, уеб сайт или телефонен номер ще може да се свържете с тях. Как да възстановите покупка на електронна игра Google Play позволява да се откажете от покупката на електронна книга до седем дни след като сте платили за софтуера. Някои предложения от Google Play for Education секцията обикновено позволяват да го правите за период от 30 дни, но има и изключение. В този случай трябва да напишете онлайн молба до Google Play Customer Support. Как да възстановите покупка на филм от Google Play Aко има технически дефект или друг съществен проблем с филма, който сте купили има как да се откажете от покупката. Това се случва изключително рядко, но все пак при този вариант имате 65 дни. Стандартният период е седем дни, но това важи само за съдържание, което не сте започнали да гледате. Тази рестрикция важи и за телевизионните предавания в каталога на Google Play. Как да възстановите покупка oт Google Play Music 1. Логнете се в своя Google акаунт. 2. Отворете секцията Order History. 3. Намерете съответното съдържание. 4. Кликнете върху иконата за менюто. 5. Изберете Report A Problem. 6. Последната стъпка е да "I'd Like To Request a Refund". Това е възможно както от Google Play приложението, така от предпочитания браузър. Свързването със отдела за поддръжка може да стане и с изпращане на имейл до Google Support Team. Oще от Digital: Как да изтегляме приложения без да използваме Google Play