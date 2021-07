Wi-Fi мрежата позволява много устройства с активирана безжична връзка да общуват помежду си и да споделят една интернет връзка безжично. Тези мрежи обикновено се създават от устройства, известни като безжични рутери. Въпреки това, всеки компютър работещ с Windows може да изпълнява тази функция. Ето как да споделим WiFi връзката на Windows компютър.

Стъпка 1:

Отворете "Network Connections" на компютъра, който е свързан към интернет, а след това кликнете Start > Control Panel. В полето за търсене изпишете ‘adapter’ и след това кликнете върху ‘View network connections’.

Стъпка 2:

Кликнете върху връзката, която предоставя достъп до интернет. Тя най-вероятно се нарича ‘Local Area Connection’ или нещо подобно.

Стъпка 3:

Кликнете върху ‘Properties’ от контекстното меню. Ако се появи подкана за одобрение на администратор, въведете администраторската парола или осигурете потвърждението.

Стъпка 4:

Кликнете върху таба ‘Sharing’и сложете отметка в квадратчето до ‘Allow other network users to connect through this computer's Internet connection’. Ако компютърът ви има повече от две мрежови връзки, ще трябва да изберете вашата от падащото меню ‘Home networking connection’.

Стъпка 5:

Натиснете бутона ‘ОК’.