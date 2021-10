WhatsApp е най-популярното приложение в някои държави и една от водещите платформи за комуникация. Активните потребителска база надхвърля 2 млрд. души, което го прави по-популярно от Facebook Messenger и WeChat. Необходимостта от постоянни ъпдейти, разработката на пачове за сигурност и добавяне на нови функционалности, обаче налага известни хардуерни ограничения. Устройствата с най-старите версии на Android и iOS могат да се окажат несъвместими за модернизирания интерфейс и всички функционалности на WhatsApp. Само след няколко седмици голям брой смартфони няма да имат достъп до приложението. Ако все още използвате стар модел, който не е получил Anroid 4.0.4 или iOS 9 ще трябва да ъпдейтнете или да си купите ново устройство. Общият списък включва 53 модела, които вече няма да се поддържат от WhatsApp след 1 ноември. Ето и пълния споисък, според Mirror: iPhone iPhone 6 iPhone 6S plus iPhone SE Samsung Galaxy Trend Lite Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini Galaxy Xcover 2 Galaxy Core Galaxy Ace 2 LG Lucid 2 Optimus F7 Optimus F5 Optimus L3 II Dual Optimus F5 Optimus L5 Best L5 II Optimus L5 Dual Best L3 II Optimus L7 Optimus L7 II Dual Best L7 II Optimus F6, Enact Optimus L4 II Dual Optimus F3 Best L4 II Best L2 II Optimus Nitro HD Optimus 4X HD Optimus F3Q ZTE ZTE V956 Grand X Quad V987 Grand Memo Sony Xperia Miro Xperia Neo L Xperia Arc S Huawei Ascend G740 Ascend Mate Ascend D Quad XL Ascend D1 Quad XL Ascend P1 S Ascend D2 Други модели: Alcatel Archos 53 Platinum HTC Desire 500 Caterpillar Cat B15 Wiko Cink Five Wiko Darknight Lenovo A820 UMi X2 Run F1 THL W8 Още от Digital: 5 нови полезни трика за приложението WhatsApp (Видео)