Както при изчистването на кеша в браузъра, изчистването на кеша в Windows е добро начало за отстраняване на проблеми в системата, подобряване на производителността на системата и освобождаване на дисковото пространство. Ето как според How To Geek може да изчистите кеша си в Windows 10. Изчистете кеша на временните файлове с Disk Cleanup За да изчистите кеша на временните файлове, въведете „Disk Cleanup“ в лентата за търсене на Windows, намираща се в долния ляв ъгъл на десктопа. Изберете приложението „Disk Cleanup”, което ще се появи в резултатите от търсенето с Windows. Disk Cleanup ще започне да изчислява колко място можете да освободите на устройството на операционната система (C :). Ще се появи Disk Cleanup for OS (C:) прозорецът. Превъртете надолу и поставете отметка в квадратчето до „Temporary Files“. Можете също така да изберете да изтриете файлове от други места, като „Recycle Bin” или „Downloads.” След като изберете това, което искате да изчистите, кликнете върху „Clean Up System Files.” След като Windows изчисли количеството място за съхранение, което ще бъде освободено, вие ще бъдете върнати на същата страница. Този път изберете файловете и местоположенията втори път, които искате да изтриете, след което кликнете върху „OK“. Ще се появи предупреждение, което ще ви подкани да потвърдите, че сте сигурни, че искате окончателно да изтриете файловете. Изберете „Delete Files“. Disk Cleanup ще почисти ненужните файлове на вашата машина. Този процес може да отнеме няколко минути. Изчистване на DNS кеша Ако искате да изчистите DNS кеша на вашето Windows 10 PC, отворете командния ред като администратор. За да направите това, въведете „Command Prompt” в лентата за търсене на Windows, намираща се в долния ляв ъгъл на десктопа. В резултатите от търсенето ще се появи приложението „Command Prompt”. Кликнете с десния бутон на мишката и от менюто изберете „Run As Administrator”. След това изпълнете следната команда: ipconfig/flushDNS Ще получите съобщение, с което ще знаете, че успешно сте завършили DNS Resolver Cache. Изчистване на Windows Store кеша За да изчистите кеша на Windows Store, отворете „Run“, като натиснете Windows + R на клавиатурата си. Ще се появи прозорецът „Run”. В текстовото поле до „Open“ въведете WSReset.exe и след това кликнете върху „OK“. Ще се появи черен прозорец. Тук не можете да направите нищо, така че изчакайте няколко минути, докато се изчисти кеша. След като прозорецът се затвори, кешът се изчиства и Windows Store ще се стартира. Можете да затворите приложението Windows Store, ако желаете. Изчистване на кеша на местоположението Кликнете върху иконата „Windows” в долния ляв ъгъл на вашия десктоп, за да отворите менюто „Start“. Изберете иконата на зъбно колело, за да отворите настройките на Windows. Ще се появи прозорецът „Settings”. Превъртете надолу и изберете опцията „Privacy”. Ще бъдете в групата „Privacy” на настройките. В панела отляво изберете „Location,” намираща се в секцията „App Permissions”. В следващия прозорец превъртете надолу, докато не намерите групата „Location History”. Тук изберете „Clear” под заглавието „Clear Location History On This Device”. Вижте как и защо е добре да изчистим кеша или данните в смартфон с Android