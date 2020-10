Приложенията за видеоконференция продължават да отчитат рекорден трафик от началото на пандемията досега. Това стана причина за много повече ъпдейти и подобри значително функциите на платформи като Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Конкуренцията между разработчиците доведе до премиерата на функцията Meet Now, която е интегрирана в Skype. Този инструмент ще улесни допълнително стартирането на видео разговори и добавянето на други потребители. Необходимо е да натиснете "Meet Now" бутона в интерфейса на Skype, както и "Share Invite", за да изпратите покана, чрез линк или имейл. Бъдещите събеседници се присъединяват към видео разговора с избора на бутона "Join a Meeting". Хипервръзката ще препраща автоматично към интерфейса на Skype и респективно ще стартира обаждането. За максимално улеснениe Microsoft дори премахват нуждата да се логвате в своя профил, което позволява и на хора без акаунти в Skype. Ако нямате инсталирана версия на приложението на вашето устройство ще бъдете пренасочени към уеб версията в браузъра. По този начин Microsoft обещават стартирането на видео разговор с три кликвания без нуждата от инсталация на външен софтуер. Сега разбираме за следващото подобрение, което ще предложи Meet Now, тъй като компанията тества позиционирането на икона за стартиране на функцията от лентата със задачи на Windows 10. Компанията потвърди, че това е една от новостите в Windows Insider програмата и са уверени, че до няколко седмици всички потребители ще могат да стартират Meet Now от лентата със задачи на Windows 10, съобщава Engadget. Tрябва да натиснете съответния бутон от лентата с нотификации, за да стартирате обаждане и да добавите участници. Meet Now позволява да провеждате безплатни разговори с продължителност до 24 часа Функцията е оптимизирана и за групови чатове. Учениците, които използват онлайн методи за комуникация могат да се включат и зададат въпрос, като виртуално "вдигнат ръка". Можете да използвате и традиционните емотикони, за да изразявате настроението си в разговора. Oще от Digital: Как да използвате новата фукция на Skype за видеоразговори, дори да нямате акаунт