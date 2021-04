Google са готови с няколко нови функционалности създадени да подобрят работата на потребителите с браузъра Chrome. Последната актуализация е фокусирана изцяло върху продуктивността и оптимизирането на скоростта. Една от първите новости в Google Chrome е възможността да свързвате хора кум конкретен текст, който сте маркирали в статия или блог в интернет. Кликването върху връзка създадена по този начин ще маркира специфична част от текста, която предварително сте избрали. Вашият събеседеник ще може да отвори линка и директно да види маркирания текст и респективно да знае какво точно му показвате. Функцията може да е полезна в много ситуации и има разнообразни приложения. Независимо дали искате да споделите текст, който сте написали или популярна мисъл на известна личност в уеб браузъра ще са необходими само няколко кликвания. След като маркирате желаното съдържание изберете десния бутон и "Copy Link To Highlight" опцията, за да изпратите линка, информира Mashable. В голяма степен функцията работи както разширение от трети страни или "Featured Snippets" - специфичен вид резултати в Google Search, които работят по същия начин. Ако кликнете върху резултата ще бъдете пренасочени към конкретната част на текста, която е свързана с вашето търсене. Интеграцията на "Copy Link To Highlight" започва с десктоп версията на Google Chrome. Мобилните приложения ще получат достъп до функцията на по-късен етап. Потребителите ще могат и по-лесно да управляват своите PDF файлове в интернет с новата версия на Chrome. Браузърът вече има нова странична лента с достъп до Thumbnail снимки, с които лесно да откривате съдържанието, което ви трябва. Допълнителен режим за презентация ще премахва ненужните елементи от интерфейса, като ленти с инструменти, URL лентата, табовете и др. Специален панел ще показва най-полезните PDF команди като "Zoom", "Jump To Page", "Save" и "Print and More", които са достъпни на един клик разстояние в новата версия на Chrome. Oще от Digital: Google Chrome вече ще проверява файловете, които изтегляме за зловреден софтуер