Синхронизацията на контакти от смартфон с различни приложения обикновено е доста лесна. Но когато трябва да се направи копие на контактите, което да се използва от приложения на компютъра, изведнъж става по-сложно. Разбира се, има специални приложения само за тази цел, но обикновено те искат пари, отеблязва Hongkiat. Има и по-лесни и безплатни начини как да се прехвърлят контакти от Android на компютър.

Първи метод – Google Contacts

Един от най-лесните и очевидни начини е като се прехвърлят всички контакти от телефона в Google Contacts.

Това става като се отвори телефонният указател на смартфона и се избере основното меню, а в него се кликне опцията Import/Export.

След това се избира източникът на контактите – наприерм паметта на телефона или SIM картата и се натиска Next.

След това се избира мястото, където контактите да се копират – в случая профилът в Google, с който се използва телефонът.

След това трябва да се отвори Google Contacts с уеб браузър от комптъра.

Избира се опцията More > Export. Тя е налична във стария интерфейс, който може да се избере от Go to the old version в дъното на страницата. Избира се The Groups > My Contacts.

Ще има две опции – експорт CSV формат или vCard. Изборът зависи от желанието на потребителя.

Метод 2 – чрез VCF или текстов файл

Някои потребители не искат да копират контактите си в Google. Други пък искат по-четим от човек формат. Този метод е за тях. За него е нужно безплатното приложение Contacts VCF. То автоматично ще създаде vCard експорт на контактите. Има и опция за експорт в .txt или .html файл. Ето как става това:

Отваря се приложението и се избира .vcf файлът с контактите, който е автоматично създаден.

Натиска се бутона за менюто в горния десен ъгъл и се избира Save as.txt или Save as web page. Приложението веднага създава съответния файл в паметта на телефона.

След това телефонът се свързва с компютър чрез USB кабел. Отива се в папката, в която е съхранен файлът (обикновено това е папката Download) и той се копира по стандартния начин на компютъра. Алтернативен вариант е просто файлът да бъде изпратен като прикачен файл на собствения имейл.

