Налагало ли ви се е да прехвърлите контактите си от Android телефона на компютъра си, за да ги използвате в някои настолни приложения? Тогава навярно ви е направило впечатление, че няма бърз начин, с един клик, да направите това. Ако потърсите информация в мрежата ще разберете че има някои приложения, които могат да направят това но срещу заплащане. Защо обаче да плащате за нещо, което трябва да е вградено в телефона ви по подразбиране?

Ако и вие мислите така разгледайте информацията на Hongkiat, която със сигурност ще ви бъде полезна следващия път когато ви се наложи да прехвърлите контакти от Android телефон на компютър.

Метод 1: Чрез Google Contacts

Може да преместите всичките си контакти в Google Contacts и да ги изтеглите на компютъра си от там.

Импортирайте всичките си контакти в Google Contacts

1. Отворете приложението Contacts на телефона си и докоснете бутона за главното меню в горния десен ъгъл. Изберете опцията “Import/Export”.

2. Сега изберете мястото, където всички ваши контакти са запазени, и докоснете “Next”.

3. След това изберете Google профила си и докоснете отново “Next”.

Това ще копира всичките ви контакти в Google профила ви. Можете да повторите процеса, ако имате контакти, запаметени в паметта на телефона и на SIM картата.

Изтеглете контактите си от Google Contacts

Отворете уеб интерфейса на Google Contacts на компютъра си и ще видите всичките си контакти. Тук кликнете върху бутона “More” в горната част и изберете опцията “Export”.

Важна забележка

Новата версия на Google Contacts не поддържа функцията Export. В този случай кликнете върху бутона Go to the old version в долния ляв ъгъл, за да влезете в по-старата версия. Ще се отворят две секции. В първата изберете “The Groups” и “My Contacts”. Във втората изберете файловия формат за изтегляне. Опциите включват CSV формат Google и Outlook, и широко приетия формат vCard. Направете своя избор и кликнете върху Export.

Метод 2: Чрез VCF или .txt формат

Ако не искате да премествате личните си контакти в Google профила си или се нуждаете от други формати, тогава имате алтернативен метод. Можете да конвертирате контактите си в vCard или .txt, и да ги преместите на компютъра си. За да направите това, може да използвате приложението Contacts VCF. Трябва само да инсталирате и стартирате приложението и автоматично ще се запазят всичките ви контакти във вътрешното хранилище на вашия телефон във формат vCard.

Можете също така да конвертирате контактите в по-прост формат, като TXT или HTML. Ето как:

1. Изберете VCF файл в приложението и докоснете главното меню в горния десен ъгъл.

2. От менюто можете да изберете “Save as .txt” или “Save as web page”, за да го запазите в съответния формат.

За да преместите файла в компютъра си, можете да свържете телефона с компютъра, като използвате кабел, и копирате / поставите файла. Друга възможност е да го изпратите на себе си по имейл и след това да го изтеглите на компютъра си.

