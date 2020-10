С пускането на новите модели на iPhone, много притежатели на досегашните версии обмислят смяна на устройството. Обикновено най-досадната част е да е прехврълят данните от стария телефон на новия. Apple предлага удобната функция Quick Start, която улеснява значително този процес. MakeUseOf дават няколко съвета как да използваме функцията.

Какво е Quick Start?

Това е името на услугата на iPhone за бърза подготовка и настройка на устройството. Тя е налична за всички модели на iPhone, които използват версия на iOS 12.4 или по-нова Това е най-лесният начин да се прехвърлят всички снимки, приложения, настройки и данни от стария iPhone на новия. Ето как става.

Стъпка 1: Активиране на Quick Start

Важно е да се знае, че докато се Quick Start работи, двете устройства не могат да се изполват за друго. В зависимост от обема на прехвърляната информация, процесът може да отнеме между 30 минути и един час.

За работата на услугата е нужно двете устройства да са в една WiFi мрежа или да има подходящи Lightning-към-USB кабели за жичен трансфер. Ето и самият процес:

1. Сложете двата iPhone един до друг, уверете се, че са с добре заредени батерии.

2. Включете двете устройства. Натиснете Home бутона на новия iPhone.

3. На стария телефон трябва да се появи прозорец с надис Set up your new iPhone. Трябва да се влезе с един и същи Apple ID профил и в двете устройства.

4. Ако подобен прозорец не се появи, трябва да се уверите, че и на двете устройства са активирани WiFi и Bluetooth. Ако новият телефон вече е бил настроен, то той ще трябва да бъде върнат до фабрични настройки, за да може методът да работи.

5.Чрез камерата на стария iPhone се сканира анимацията, която се появява на дисплея на новия телефон. Ако функцията не сработи, може да се натисне бутона Authenticate Manually и да се въведе изписаният код.

Стъпка 2: Активиране на новия iPhone

След сканиране на анимацията, старият телефон ще ви препрати да продължите настройката на новия. В него трябва да се въведе паролата за стария телефон. Ако имате повече от едно Apple устройство, ще се наложи да въведете и техните кодове.

След въвеждането на кода, iPhone ще започне автоматичен процес по настройка. Тук трябва следвате заявките на устройството, когато то поиска ново въвеждане на пароли.

Стъпка 3: Избор на метод за трансфер

Новият iPhone ще предложи две опции – трансфер на данните от стария телефон или изтеглянето им от iCloud. Препоръчително е да се избере прехвърляне от стария телефон. Така ще се прехвърли всичко, без нужда от допълнителен бекъп. Двете устройства трябва да са в една WiFi мрежа.

Алтернативният вариант е изтегляне от iCloud. Актуалността на данните ще зависи от това кога е направен последният бекъп на стария iPhone. В зависимост от това колко са данните, ако те са над наличното пространство в iCloud, може да не бъде прехврълено всичко.

Стъпка 4: Изчакване на края на трансфера

След като започне трансферът на данните, трябва да изчакаме той да приключи. През това време новият iPhone може да поиска даване на съгласие за ползване на услуги, препотвърждаване на банкова карта и др. Телефонът ще провери и за софтуерни ъпдейти, които ще инсталира.

Когато трансферът върви, двете устройства трябва да останат близо едно до друго и с включен WiFi. През това време двата телефона не могат дас е използват.

Стъпка 5: Допълнителни актуализации

Когато основният трансфер на данните приключи, новият iPhone ще е готов за използване. Той обаче ще продължи да изтегля приложения и други данни на фонов режим. Затова телефонът трябва да остане свързан с WiFi мрежа и да се включи към зарядно, когато няма да се използва повече.

След края на трансфера вече може да се прехвърли и SIM картата от стария телефон в новия.