Когато сте на път, може да изглежда добра идея да се свържете с отворена Wi-Fi мрежа. За съжаление това може да изложи на риск устройствата и данните ви. Отвореният Wi-Fi трафик не е кодиран, което означава, че данните ви могат да бъдат прихванати, докато сте свързани.

Ето защо е важно да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати автоматичното свързване на вашите устройства с отворените Wi-Fi мрежи, особено в мрежи, на които нямате доверие, съветват от Make Use Of. Ето какво може да направите, за да се предпазите от неприятности:

За Windows 10

Ако използвате Windows 10, устройството няма да се свърже с някоя стара отворена Wi-Fi мрежа, която компютърът ви разпознава. Но ако поне веднъж се свържете с отворена мрежа, то ще запази тези данни и ще се свърже автоматично при следващото ѝ откриване.

За щастие, деактивирането на автоматичните Wi-Fi връзки в Windows 10 е изключително лесно. Ако предпочитате да използвате клавишни комбинации на Windows, натиснете „Win + X“ или кликнете с десния бутон върху иконата на Windows в лентата на задачите, за да видите същото меню. След което изберете Network Connections -> Wi-Fi.

В областта за Wi-Fi настройки кликнете върху „Manage known networks“. В списъка с известни мрежи изберете отворената Wi-Fi мрежа и кликнете върху „Properties“. Променете „Connect automatically when in range“ от „On“ на „Off“.

За macOS

На macOS е много лесно деактивирането на автоматичните връзки, ако използвате High Sierra или Mojave (macOS 10.14). Имате три начина да достигнете до настройките за Wi-Fi връзка. Първият метод е да кликнете върху иконата на Wi-Fi в горната лента на менюто и да кликнете върху „Open Network Preferences“.

Втората е да кликнете върху иконата на Apple на екрана (вляво) и да отидете на System Preferences -> Network. Можете също да кликнете върху иконата „Settings“ в дока в долната част на екрана, където можете да достигнете и до областта „Network“.

Ако сте в обхвата на мрежата, изберете я от падащото меню „Network Name“ и деактивирайте квадратчето за автоматично присъединяване към тази мрежа, намиращо се под менюто.

Ако не сте в обхвата и използвате Mojave, кликнете върху Wi-Fi > Advanced. Намерете отворената Wi-Fi мрежа в списъка и в секцията „Auto-Join“ и махнете отметката от квадратчето за тази мрежа. Всеки, който използва Sierra (10.12) или по-стара версия на MacOS няма да има опцията за спиране на автоматичните връзки. Ще трябва да ги премахнете от списъка си с предпочитани мрежи. Отидете в System Preferences -> Network -> Wi-Fi -> Advanced. Изберете отворената мрежа, след което кликнете върху иконата Минус под нея, за да я премахнете.

За Android

В зависимост от вашата версия на Android, достъпът до настройките за Wi-Fi може да варира леко. Процесът е подобен, но може да има някои вариации при намирането на настройките за Wi-Fi. Инструкциите по-долу показват как да промените настройките си на Android 9.0 Pie.

Отидете в Settings на Android, а след това до Connections -> Wi-Fi. Ако сте в обхвата на отворената мрежа, кликнете върху нея, след което задайте „Auto reconnect на off“.

Ако не сте в обхвата, кликнете върху „Advanced“ в областта „Wi-Fi“ след това в „Manage networks“. Изберете вашата мрежа и след това задайте „Auto reconnect“ на „off“.

За iOS

iOS устройствата, като вашия iPhone и iPad автоматично ще се свържат към отворена Wi-Fi мрежа, само ако преди сте се свързвали с тази мрежа. Отидете в Settings -> Wi-Fi и докоснете отворената мрежа. Преместете бутона „Auto-Join“ от позиция „On“ на „Off“. За съжаление трябва да сте в Wi-Fi мрежата, за да можете да направите това.

Ако не сте, можете да нулирате мрежовите си настройки като последна възможност. Отидете в Settings -> General -> Reset -> Reset Network Settings. Това ще нулира всички мрежови настройки, включително информация за клетъчната ви мрежа и подробности за VPN връзките. За да избегнете проблеми, се върнете в обхвата на отворената мрежа и следвайте инструкциите по-горе, за да промените мрежовите си настройки.

