Your Phone

Собствениците на устройства с Windows 10 разполагат с бърз и удобен начин да използват смартфона на по-големите им екрани. Това е възможно с приложението Your Phone, което постоянно е обект на ъпдейти, добавящи нови функционалности. Още преди няколко седмици ви съобщихме как вече можем да провеждаме разговори от смартфони с Android в Windows 10. Досега функцията бе достъпна единствено за ограничен брой потребители по цял свят. Kомпанията се нуждаеше от време, за да отстрани всички проблеми, които могат да възникнат при работа с този инструмент. След като от седмици Microsoft провеждат тестове с членовете на Windows Insider програмата вече са готови с финалната версия. От TechRadar информират, че опцията за извършване на телефонни обаждания за Android от компютрите с Windows 10 вече е достъпна за всички потребители. Със сигурност това ще се хареса на доста хора. За да стартирате разговор е необходимо да използвате виртуалната клавиатура на Your Phone и да въведете номера. Предвидена е опция да търсите хора от списъка с контакти, а също да приемате входящи обаждания. Приложението позволява лесно да отговаряте на важни нотификации или да пренасочите разговор към гласовата поща, но също да получавате и изпращате SMS съобщения. Ако искате да тествате подобренията в Your Phone ще се наложи да актуализирате към последната версия.