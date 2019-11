Google вече потвърдиха, че ще започнат да разпространяват новия дизайн на Play Store за устройствата с Android TV до броени седмици. Актуализацията ще е налична за повечето телевизори с платформата, като единствено най-старите модели няма да да полуят ъпдейта. В случай, че сте нетърпеливи да изпробвате новия дизайн и допълнителни функции на Google Play e добре да знаете, че има какво да направите. От 9to5google споделят лесен трик, който ще ви спести чакането.

Първото нещо, което е необходимо да направите е да отворите настоящата версия на Google Play на своето устройство. Ако онлайн магазина за приложения не е в колоната с предпочитани връзки трябва да използвате "Мy Apps" бутона в левия панел на менюто. Другият вариант е с гласови команди да накарате Google Assistant да стартира Google Play вместо вас. След като отворите онлайн магазина е необходимо да разберете която версия на приложението сте инсталирали на своя телевизор.

За да го направите отворете "Settings" меню от панела в лявата част и открийте секцията "About". Кликнете върху този раздел и скролнете, докато не видите "Play Store Version". Следващата стъпка е многократно да натиснете върху номера на версията, докато не видите съобщение, което ви казва "А New Version Of The Play Store Will Be Downloaded And Installed". Затворете приложението и изчакайте няколко минути, когато новата версия Google Play приложението ще се инсталира във фонов режим на вашето устройство.

