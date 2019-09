Използването на "ZIP" файлове е един от най-популярните методи за компресиране на документи и информация в компютрите. Windows 10 предлага разнообразни вградени инструменти, които позволяват да го направите без да изтегляте допълнителен софтуер. Благодарение на тях можете да си спестите ценно време. Създаването на "ZIP" файл не само е бърз процес, но компресирането ще ви позволи да освободите допълнително място на своето устройство. Тази функционалност е толкова популярна, че Windows 10 предлага вградени инструменти, позволяващи да създавате и отваряте "ZIP" файлове. Ето как да ги използвате, според BusinessInsider: Как да създадем ZIP файлове в Windows 10 1. Изберете всички файлове, които искате да архивирате и ги преместете в една папка. 2. Маркирайте документите и кликнете върху десния бутон на мишката. 3. Кликнете върху падащото меню и изберете "Send To". 4. След това изберете "Compressed (zipped) folder". 5. Нов файл с ".zip" разширение ще се появи в избраната от вас папка. Kак да разархивираме ZIP файлове в Windows 10 с "Drag and Drop" 1. Кликнете два пъти с мишката върху папката, която искате да разархивирате. 2. Файловете от "ZIP-a" ще се отворят в допълнителен прозорец. 3. Изберете документите, които ви трябват и ги плъзнете с мишката, където желаете. 4. По този начин може да ги преместите на началния екран или в друга избрана от вас папка. Kак да разархивираме ZIP файлове със "ZIP Wizard" 1. Кликнете с десния бутон на мишката върху "ZIP" файла. 2. Изберете от падащото меню опцията "Еxtract All". 3. Aко желаете да разархивирайте файлове в друга папка трябва да изберете "Browse". 4. Изберете "Еxtract" и всички документи ще бъдат разархивирани в избраната от вас папка. Още от Digital: Шест лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви