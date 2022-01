Google продължават активно да актуализират своя популярен браузър. Още в първите дни на новата година е наличен първият голям ъдейт на Chrome. Потребителите вече могат да инсталират Chrome 97 на съвместимите устройства и да тестват сами подобренията в уеб браузъра. Така например новата версия въвежда интересни промени в "Privacy And Security" настройките за сигурност. Вече ще бъде възможно да изтриете всички данни, които се съхраняват в дадена страница в интернет. Досега имаше как да премахнете единствено индивидуалните бисквитки от сайтовете, които посещавате онлайн. Новата настройка на Google Chrome може да се открие като отворите последователно "Settings > Security and Privacy > Site Settings > View Permissions and Data Stored Across Sites". Актуализираната версия на Chrome позволява на уеб приложенията да използват пространството в горната част за елементи, като ленти за търсене, бутони за навигация и цветове, съобщава HowToGeek. Досега потребителите можеха да използват полезна функция, която запомня Zoom настройките на специфични уеб сайтове от десктопите. Разработчиците на Google вече са предприели стъпки да интегрират този инструмент и в мобилната версия на браузъра. На този етап все още има тестов характер и може да се изпробва с въвеждане на chrome:flags#enable-accessibility-page-zoom в адресната лента. Mного подобрения са фокусирани към бъдещата разработка на Google Chrome и представляват основа за интеграция на нови функционалности. Chrome 97 също така подобрява възпроизвеждането на HDR съдържание в интернет, което е важно за стрийминга на мултимедия. Компанията е предвидила и обичайните пачове за сигурност, които отстраняват досегашните бъгове в работата на Chrome. Oще от Digital: Идва ли краят на Google Chrome