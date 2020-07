Ако прекарвате по-голямата част от деня си пред компютъра, не бива да се задоволявате с неудобната клавиатура на вашия лаптоп или с някоя евтина, неудобна клавиатура за десктоп компютъра ви. Механичните клавиатури ви позволяват да персонализирате външния им вид, за да получите истинското удобство, от което се нуждаете. От десетките клавиатури, които тествали от New York Times, от медията свели избора си за най-добрите механични клавиатури до следните варианти. Ducky One 2 SF ($110) Ducky One 2 SF разполага с всички клавиши, които повечето хора използват и премахва тези, от които нямат нужда. One 2 SF е солидна клавиатура, която осигурява възхитително изживяване при писане и има ясно етикетирани, лесни за достъп клавиши за сила на звука, а като забавен бонус, предлага и персонализирана RGB подсветка. Qisan Magicforce ($79) Моделът с 68 клавиши, Qisan Magicforce, е най-добрата бюджетна механична клавиатура. Нейната подредба на клавишите е подобна на тази на Ducky One 2 SF, но заема малко повече пространство на бюрото. Drop Alt ($210) Ако сте готови да платите повече за още по-добро качество, вземете Drop Alt клавиатурата. Тя предлага превъзходно качество и по-ергономичен и атрактивен дизайн. Плюс това, Alt е напълно програмируема. Vortex Tab 75 ($130) Ако често използвате редицата функционални клавиши от горната част на клавиатурата, изберете Vortex Tab 75. Тя има повече клавиши, но не е по-широка от горните модели. Освен това може да се свързва и чрез Bluetooth. Obins Anne Pro 2 ($94) Ако искате още по-компактна клавиатура, вземете Obins Anne Pro 2. Това е най-лесната за програмиране клавиатура благодарение на своя лесен, удобен за употреба софтуер. Anne Pro 2 се предлага с куп различни превключватели, включително Cherry MX Browns и Kailh Box Browns, и може да се свързва чрез USB-C или Bluetooth. Вижте най-добрите ергономични компютърни мишки