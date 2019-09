Google Chrome предлага да запазите паролите за всички ваши онлайн акаунти. Браузърът ги съхранява и синхронизира с вашия Google акаунт като част от функцията Smart Lock. Chrome също има вграден генератор на пароли, който автоматично създава силни пароли, само с едно натискане. Ако се питате как да използвате Google Chrome за генериране на сигурни пароли, не пропускайте информацията на How To Geek. Как да генерирате сигурни пароли? Първо, уверете се, че функцията за запазване на паролите е активирана (трябва да е включена по подразбиране). За да проверите, кликнете върху снимката на вашия профил в горния десен ъгъл и след това кликнете върху „Passwords“. Можете също да въведете chrome://settings/passwords в адресната лента и да натиснете „Enter“. Поставете плъзгача до „Offer to Save Passwords” в позиция „Оn“. След това отидете на уебсайт, където искате да създадете акаунт. Когато кликнете върху полето за парола, изскачащ прозорец ще ви предложи надеждна парола. Кликнете върху „Use Suggested Password“. Ако не се появи подкана, кликнете с десния бутон на мишката върху полето за парола и след това кликнете върху „Suggest Password“. Това ще „принуди“ изскачащия прозорец да се покаже под полето с ново, силно предложение за парола. Това е! Завършете процеса на регистрация. След като го направите, Google запазва и съхранява паролата, така че не е нужно да помните нищо. Как да промените съществуваща парола? Ако не сте знаели за тази функция при създаването на акаунт, пак можете да я използвате, за да промените паролата в съществуващ акаунт и да я направите по-сигурна. Влезте в акаунта с паролата, която искате да промените, и отидете в секцията, където можете да промените / нулирате паролата си. След като кликнете в полето „New Password”, трябва да се появи подкана да използвате предложението за силна парола. Кликнете върху „Use Suggested Password“. Ако не виждате подкана, кликнете с десния бутон на мишката в полето за парола и след това кликнете върху “Suggest Password“. Кликнете върху „Use Suggested Password” когато се появи подкана. Кликнете върху „Save Changes”, за да промените паролата си. Едно предимство за използването на тази функция за промяна на паролата на съществуващ акаунт е, че може да не го актуализира автоматично в Chrome, в този случай ще трябва да го направите ръчно. Това обаче не е трудно. След като запазите новата парола, преди да напуснете уебсайта, кликнете върху иконата на ключ в полето, въведете потребителското име за този сайт и след това кликнете върху „Update Password“. Вижте 5 полезни приложения за съхранение на пароли