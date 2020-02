Motorola не са представяли смартфон от висок клас от почти две години насам, когато видяхме Moto Z3. Компанията все пак проявява интерес към възможността да се завърне към премиум сегмента. Това може да се случи още на изложението MWC 2020, което ще се проведе в края на февруари. Портфолиото на Motorola за събитието ще включва поне три нови модела. Най-интересният смартфон, който ще видим е Motorola One (2020) и ще бъде оптимизиран за 5G мрежите. Всъщност компанията ще представи две версии на този модел. От xda-developers ни информират, че Motorola One (2020) ще има 6.67-инчов извит Waterfall дисплей с резолюция от 2340х1080 при честота за опресняване на кадрите от 90Hz. Голямата разлика между смартфоните ще е свързана с процесора, тъй като "Racer" версията ще има Qualcomm Snapdragon 765 процесор с 6GB RAM. В същото време премим конфигурацията, която се разработва като "Burton" ще използва по-мощния Qualcomm Snapdragon 865 процесор, както и 8GB/12GB RAM памет. Операционната система е Android 10, а вградената памет ще е 128GB. Батерииите ще бъдат с капацитет от 4660mAh и 5160mAh, като е възможно в задната камера да има 48-мегапикселова камера. Официалното име на Snapdragon 865 версията ще е Motorola One 5G (2020), докато другия смартфон ще е наличен като Motorola One (2020) или Motorola Edge+. Бъдещите им собственици ще могат да се възползват от допълнителни софтуерни иновации като Moto Edge Assistant, Moto Gametime и Moto Audio. Скоро ще научим повече за възможностите и цената, на която ще дебютират смартфоните в Европа. Още от Digital: Motorola ще конкурират Samsung и Apple с нов смартфон от висок клас