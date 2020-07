Знаете ли, че Windows има много допълнителни режими, които дават възможност за допълнителна функционалност и помагат да отстраните проблеми или да подобрите ефективността на определени задачи? Някои от тях са скрити, за други може би сте чували, но никога не сте ги изпробвали. От Make Use Of разглеждат някои от скритите режими в Windows, включително това, което предлагат и начина за достъп до тях. 1. God Mode God Mode обединява всички опции на контролния панел, както и няколко команди, които не са лесно достъпни на контролния панел, в един списък. За да го настроите, кликнете с десния бутон на мишката върху десктопа и изберете New -> folder. Когато бъдете подканени да му дадете име, въведете това: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Ако искате, можете да промените текста на GodMode с друго име по ваш избор. След като натиснете „Enter“, за да запазите името, иконата на папката ще се промени в Control Panel икона. Въпреки че вероятно няма да използвате този режим често, хубаво е да имате на разположение толкова много команди на едно място. 2. Safe Mode Най-вероятно вече сте чували за Safe Mode, особено ако ви се е налагало да решавате някакви проблеми с Windows. Този режим зарежда Windows само с необходимите драйвери и програми и нищо друго. По този начин можете да изключите драйвер на трета страна или неправилно конфигурирана настройка, причиняваща вашия проблем. 3. Game Mode Game Mode оптимизира вашата система за по-добро представяне в игрите. За да го намерите отидете до Settings -> Gaming -> Game Mode. Тук трябва да включите режима. Страницата за поддръжка на Microsoft казва, че това не позволява на Windows Update да инсталира драйвери и да ви уведомява за рестартиране. Освен това „помага да се постигне по-стабилна честота на кадрите в зависимост от конкретната игра и система“, което е доста неясно. Разумно е преди да решите да го ползвате да го тествате. 4. Battery Saver Mode Windows 10 има режим, предназначен да запазва батерията. Battery Saver Mode деактивира задачите нуждаещи се от много енергия, като синхронизирането на имейли. Функцията също намалява яркостта на екрана, което е важно за пестенето на батерията. За да промените Battery Saver опциите, отидете до Settings -> System -> Battery. Сложете отметка до „Turn battery saver on automatically if my battery falls below“ и задайте процент. Ако решите може да активирате и опцията Battery saver status until next charge За да превключите по-бързо Battery Saver в бъдеще, натиснете Win + A, за да отворите Action Center и да използвате неговия пряк път в групата от икони в долната част на екрана. 5. Dark Mode За да активирате Dark Mode, отидете до Settings -> Personalization -> Colors и изберете „Dark“ под „Choose your color“. Ако решите може да изберете и „Custom“, за да зададете различни режими за елементи и приложения на Windows. 6. Compatibility Mode Windows като цяло се справя добре с обратната съвместимост, но старият софтуер, който никога не е актуализиран за съвременните версии на Windows, може да не работи правилно. Ето защо операционната система включва режим на съвместимост, който може да помогне на старите програми да се стартират в текущите версии на Windows, дори ако те не са официално поддържани. За да използвате режим „Compatibility“ трябва да кликнете с десния бутон върху изпълним файл на програмата и да изберете „Properties“. Отворете таба „Compatibility“ и можете да използвате режим, предназначен за по-стари Windows версии. Този раздел ви позволява също да включвате други опции за съвместимост, като например принуждаване за стартиране в ниска разделителна способност. 7. Airplane Mode Този режим е чудесна опция за пестене на батерия, но разбира се може да го ползвате и на Windows лаптоп или таблет докато сте в самолет. Активирането на този режим изключва цялата безжична комуникация, така че компютърът ви няма да използва Wi-Fi, Bluetooth, клетъчни данни и други подобни. Режимът ще откриете като отидете до Settings -> Network & Internet -> Airplane mode, но е по-удобно да използвате Action Center. Натиснете Win+A или кликнете върху иконата в долната дясна част на лентата на задачите, за да се покаже. 8. Tablet Mode Ако използвате Windows 10 на таблет или лаптоп, трябва да знаете за този режим. Той прави интерфейса по-лесен за използване на устройство с тъчскрийн, когато нямате свързана мишка и клавиатура. Посетете Settings -> System -> Tablet mode. Тук можете да изберете кой режим да използвате при стартиране, дали Windows трябва да превключва режимите, без да ви пита, и има няколко опции на лентата на задачите, които засягат Tablet Mode. 9. Focus Mode Този режим позволява да потискате известията, за да предотвратите разсейване по време на работа. За да го конфигурирате, отидете на Settings -> System- > Focus assist. Тук може да избирате между „Off“, „Priority only“ или „Alarms only“. Кликнете върху „Customize your priority list“, за да изберете какво да се показва в този режим. 10. S Mode S Mode позволява да инсталирате приложения само от Microsoft Store и ви пречи да използвате други браузъри, освен Microsoft Edge. Тъй като този режим ограничава много, едва ще искате да го използвате. Но може да закупите компютър, на който е включен S Mode и ще е добре да знаете как да го изключите. Отидете до Settings -> Update & Security -> Activation. Кликнете върху линка „Go to the Store“ под секцията Switch to Windows 10 Home/Pro. Ще се отвори страница в Microsoft Store озаглавена „Switch out of S mode". Кликнете „Get" и потвърдете избора си, за да излезете от „S Mode". Това е еднопосочен процес, така че не можете да се върнете в режима по-късно.