Kомпанията проведe събитие, на което показа най-новият представител на серията Moto One. Новият модел ще има важно значение за опитите на Motorola да стане по-влиятелен фактор в средния и ниския ценови клас. Както името подсказва водещият акцент в Motorola One Macro е макро камерата с 2МР сензор с 1.75µm пиксели. Този обектив ще позволи на собствениците на смартфона да фокусират обекти на разстояние от до 2 сантиметра. Снимане от такава дистанция създава натурален боке ефект. Дори и да не използвате камерата за макро фотография ще може да се възползвате от основната 13-мегапикселова камера с f/2.0 апертура. Високото качество на изображенията ще се допълва и от подобрена система за лазерен автофокус. Motorola One Macro също така предлага възможност за запис на видео клипове с 1080p резолюция при скорост от 60 кадъра в секунда. Новият смартфон поддържа и "Slow-Mo" режим, който записва съдържание със скорост от 120 кадъра в секунда, съобщава gsmarena В задната част има и 2МР Depth сензор, който е оптимизиран за потретни снимки. Селфи камерата е 8-мегапикселова. Моtorola One Macro разполага с 6.2" екран с резолюция от 1520х720 пиксела и съотношение на екрана от 19.5:9. Бързата скорост на работа се гарантира от MediaTek Helio P70, който има по четири ARM Cortex-A53 и Cortex-A73 ядра с Mali-G73 MP3 графичен чип. Батерията е със заряд от 4000mAh и ще гарантира до два дни при нормална употреба. Продажбиете в Европа ще стартират след 24 0ктомври. Oще от Digital: Motorola Моto G8 и Moto G8 Plus ще имат Qualcomm Snapdragon 665 процесор и тройни задни камери