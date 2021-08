Нотификациите на началния екран са подходящ начин да следим винаги какво се случва в любимите приложения. Собствениците на смартфони с Android също така могат да се възползват и о т.нар. "Chat Bubbles". Tези уведомления се показват на дисплея под формата на интерактивни балончета с кръгла форма.

Големината им позволява да не се разсейвате, но също така лесно да изпратите бързо съoбщение. Едно движение е необходимо, за да премахнете дадена нотификация от екрана, ако не искате да я виждате. Ако не сте виждали "Chat Bubbles" на вашето устройство причината е, че трябва сами да ги активирате на смартфоните.

Най-важното изискване е да сте актуализирали към Android 11. След това ще откриете функцията в менюто с настройки, съобщава LifeHacker.

Aко не сте сигурни може да проверите в About Phone секцията, като отворите раздела Android version. Следващата стъпка е да стартирате Settings и да кликнете последователно в Notification>Bubbles. Преместването на "Allow Apps To Show Bubbles" слайдера ще включи функцията за Chat Bubbles.

Плъзгане на пръста от горанта част на дисплея ще ви покаже актуалните нотификации. В долнта част ще видите символ, изобрязващ квадратно поле с точка в средата. Ако го настиснете ще включите нотифиакцията и ще може да продължите чата директно от Chat Bubble уведомлението.

