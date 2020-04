Правенето на скрийншоти е важно умение, което всеки трябва да владее, смятат от Digital Trends. Ето защо от медията са се нагърбили със задачата да обяснят подробно как може да се направи това на Windows компютър. Ако планирате да правите екранна снимка на Windows компютъра си, трябва да знаете, че има много начини да постигнете целта си. Опциите описани по-долу включват използване на стандартния клавиш „Print Screen“, изпращане на скрийншоти до OneDrive и други. Като помощна програма се използва Paint, но можете да редактирате с всеки друг подобен инструмент на трета страна. Стъпка 1: Заснемете изображението Windows предоставя шест метода за заснемане на десктопа като изображение. Три са базирани на клавиша Print Screen (PrtScn), докато останалите три изискват използване на клавиша Windows (Win). Ето разбивка на шестте команди за заснемане на екрана: - Print Screen (PrtScn) – Заснема целия екран. Ако имате повече от един дисплей, тази функция улавя всичко, показано на всички свързани дисплеи, като едно изображение. По подразбиране този метод не запазва изображението като файл, а изпраща заснетото изображение в клипборда. - Alt + Print Screen – Заснема един прозорец. Не забравяйте първо да маркирате целевия прозорец, например документ или браузър, преди да натиснете тези два клавиша. По подразбиране този метод не запазва изображението като файл, а го изпраща в клипборда. - Win + Print Screen – Заснема целия екран. Разликата тук е, че Windows запазва изображението като файл. По подразбиране той се изпраща на C: >Users [вашето име] > PicturesScreenshots на вашия компютър. - Win + Shift + S – Заснема екрана с помощта на вградения инструмент Snip & Sketch. Екранът се затъмнява и се предоставят четири варианта за заснемане: правоъгълна, свободна форма, прозорец и цял екран. Този инструмент не запазва изображенията като файл, а просто ги изпраща в клипборда. Win + G – Отваря лентата Game. Кликнете върху бутона за скрийншоти и този инструмент запазва изображението по подразбиране в C: >Users [вашето име] > VideosCaptures. За да използвате този инструмент, уверете се, че функцията за заснемане на екрана на лентата Game е включена в Settings > Gaming > Game bar. Win + Alt + Print Screen – Заснема целия екран. Тази команда запазва изображението по подразбиране в C:UsersVideosCaptures. В някои случаи екранът мига или се затъмнява, за да ви информира, че Windows е снимал екрана ви. Ако това не се случи, отворете File Explorer и се насочете към местата по подразбиране, за да видите дали Windows е запазил вашето изображение. Ако използвате OneDrive, можете да запишете скрийншотите си в облака, така че да са достъпни от всяко устройство. Това обаче не се извършва по подразбиране. Ето защо трябва да кликнете с десния бутон върху иконата на облак, намираща се до системния часовник, и да кликнете върху Settings в изскачащото меню. След това кликнете върху раздела „Backup“ в отворения прозорец и поставете отметка в квадратчето под „Screenshots“. В този случай можете да натиснете първите три команди „Print Screen“, за да запазвате автоматично изображенията в OneDrive. Няма да видите екрана да трепти или да се затъмни – вместо това ще получите известие. Не забравяйте да синхронизирате папката „Screenshots“, ако искате да получите достъп до изображенията на вашия компютър. И накрая, ако имате Dropbox акаунт, екранните снимки могат автоматично да се качват в папката „Screenshots“ в облачното ви хранилище. Стъпка 2: Отворете Paint Ако сте използвали метод, който записва екрана ви локално като файл, можете да намерите и прегледате изображението с помощта на приложението Photos. Ако всичко изглежда страхотно, можете да го преместите, да го прикачите към имейл, да го качите в облака и т.н. Ако обаче трябва да редактирате изображението може да използвате някой от вградените три инструмента: Paint, Paint 3D и Photos. В сравнение с Paint и Paint 3D, по-новото приложение на Microsoft, Photos е малко ограничено. Можете да въртите и изрязвате изображения, да променяте тяхното съотношение, да прилагате филтри, да регулирате цвета, да премахвате червените очи и други. Не можете да рисувате върху изображенията си, нито можете да създадете изображение от нулата и да го пейстнете от клипборда. За целите на това ръководство се използва по-старата програма Paint, защото е позната и надеждна. По подразбиране няма да я намерите в менюто Start. Затова въведете Paint в полето за търсене на лентата на задачите и кликнете върху резултата. Paint може да е налична и когато кликнете с десния бутон върху дадено изображение. Когато се появи изскачащото меню, задръжте курсора на мишката върху опцията „Open With“, за да видите Paint в списъка, както е показано по-долу. Освен това, можете да намерите програмата mspaint.exe в директорията C:WindowsSystem32. Кликнете с десния бутон на мишката върху файла и в изскачащото меню изберете „Pin to Start“. Стъпка 3: Поставете скрийншота в Paint Тази стъпка ще ви трябва, ако сте използвали метод за заснемане на скрийншоти, който изпраща вашите снимки в клипборда. При отворен Paint, кликнете върху бутона за поставяне, разположен в горния ляв ъгъл. Можете също да натиснете клавишите Ctrl + V на клавиатурата, за да поставите изображението върху празното платно на Paint. След това можете да изрязвате, рисувате, създавате форми, добавяте текст и др. Ако искате да добавите стикери, 3D форми, ефекти и други, кликнете върху цветния бутон Edit with Paint 3D, разположен в десния край на лентата с инструменти. Стъпка 4: Запазете скрийншота Тази стъпка се прилага за всички методи. Когато приключите с редактирането на изображението, кликнете върху опцията „File“ в горния ляв ъгъл, след което изберете Save As. Тази опция се разширява и може да избирате измежду четири файлови формата - PNG, JPEG, BMP и GIF - заедно с опцията „Other formats“, която ви позволява да запазите изображението си като TIFF или HEIC файл. Какъвто и формат да изберете, се появява изскачащ прозорец. Въведете име на файла и изберете желания файлов формат от падащото меню. Можете също да изберете конкретна дестинация, ако не искате да запазите снимката в местоположението по подразбиране. Когато сте готови, кликнете върху сивия бутон „Save. в долния десен ъгъл. Алтернативни начини Най-добрите алтернативни методи са да използвате вградените инструменти Snipping Tool и Snip & Sketch. За да използвате първия инструмент въведете Snipping Tool в полето за търсене на лентата на задачите и изберете полученото приложение. До Snip & Sketch може да получите достъп от менюто Start или като натиснете „Win+Shift+S“. Разбира се има още опции за заснемане на скрийншоти. Те се предлагат от инструменти на трети страни, като LightShot и GNU Image Manipulation Program или GIMP. Вижте как да копираме снимки от Android смартфон на компютър с Windows 10