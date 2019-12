Google Stadia е услуга за игри, която ви позволява да стиймвате любимите си заглавия на почти всяко смарт устройство, включително телефони, таблети, лаптопи или телевизори, и може да ви даде далеч по-голяма разделителна способност и ефективност, отколкото тези устройства могат да предоставят самостоятелно. Определено с Google Stadia нямате нужда от конзола, за да се наслаждавате на любимите си игри. Разбира се, самостоятелните гейминг устройства имат своите предимства – може да се играе навсякъде, включително на места, където нямате интернет връзка. Едно такова устройство е Nintendo Switch. От Digital Trends сравняват Google Stadia с Nintendo Switch, за да разберем по-ясно какво може да предложи всяка от двете платформи. Производителност Nintendo Switch е ограничен до това, което може да обработва локално – не разчита на отдалечени сървъри. Така че очакванията ви трябва да са съобразени със заложената ефективност и разделителна способност на игрите. С персонализирани Nvidia GPU и CPU чипове, както и 4 GB RAM, устройството е в състояние да възпроизвежда игрите, които Nintendo разработва за него, с много малко проблеми. Освен някои малки застивания на кадрите в определени заглавия като The Legend of Zelda: Link’s Awakening няма да срещнете технически проблеми при игрите на Nintendo. Системата може да извежда 720p разделителна способност на своя преносим екран и 1080p с докинг станцията. Проблемите стават забележими при игра на заглавия, които за първи път се появяват на други конзоли, особено от трети страни производители. Overwatch и Doom са две игри, които показват доста значителни визуални понижения в сравнение с Xbox One и PlayStation 4. Ефективността на Google Stadia междувременно не е статична. При стартиране Google Stadia поддържа 60 кадъра в секунда геймплей и 4K резолюция, ако скоростта на изтегляне в интернет е най-малко 35 Mbps. При по-бавни скорости може да очаквате 1080p с все още активиран HDR и 5.1 съраунд звук, а тези със скорост между 10 Mbps и 20 Mbps ще могат да получат резолюция 720p. Може също така да очаквате ефективността на Google Stadia да се подобри с времето, тъй като в крайна сметка услугата е обвързана със сървърите, които Google изгражда в своите центрове за данни. Google заяви, че в бъдеще може да очакваме дори поддръжка на 8K резолюция, но това почти сигурно ще има още по-високо изискване за интернет скоростта. Съхранение Ето къде Nintendo Switch и Google Stadia наистина започват да се различават и къде първоначалната ви цена за конзола може да не е окончателната цена, която ви е необходима, за да я използвате в пълна степен. С малкия си размер Nintendo Switch няма достатъчно място за традиционен HDD или SDD за съхранение, като вместо това Nintendo предлага 32 GB флаш памет, което е доста малко. За да се справи с ограничения капацитет, конзолата поддържа microSDXC карти, чиято цена за щастие падна. 128 GB SanDisk карта, например, ще ви струва около $ 25 и ще предложи достатъчно място за съхраняване на няколко от любимите ви игри. Google Stadia като стрийминг услуга работи по различен начин. Не съхранявате нищо локално на нито едно от устройствата си. Вместо това всичките ви игри се съхраняват от Google, което означава, че веднага щом закупите игра, можете да я играете, без да се налага да чакате да се инсталира. Следващите актуализации също се прилагат автоматично, така че няма да бъдете изненадани от неочаквани периоди на изчакване. Функции Както Nintendo Switch, така и Google Stadia са изключително многостранни гейминг платформи, но имат и функции, които са напълно уникални за всяка от тях. Те дори не могат да бъдат намерени в други платформи като Xbox One или PlayStation 4. За Nintendo Switch неговата дефинираща характеристика е удобството му, както и това лесно да се трансформира от ръчна конзола в домашна конзола свързана към телевизора. Освен това може да се използва с множество различни контролери. Контролерите Joy-Con, пакетирани с конзолата, могат да се използват като индивидуални геймпади в ретро стил, заедно с дръжката Joy-Con като модерен геймпад, или поотделно като контролери за движение за определени игри. Nintendo Switch също така поддържа Pro Controller и дори можете да използвате GameCube контролери чрез адаптер. Чрез абонамент за Nintendo Switch Online отключвате възможността да играете NES и SNES игри. Този абонамент е необходим и за игра онлайн. Уникалните функции на Google Stadia до голяма степен са социални и имат за цел да намалят времето за изтегляне или купуване на игри. Официалният контролер на Google Stadia също има уникални функции. Бутонът Google Assistant е разположен в средата и натискането му по време на трудна част от играта ще ви позволи да изтеглите ръководството почти на мига. Stadia също така ви позволява да превключвате от едно устройство на друго сравнително безпроблемно. Игри В категорията библиотека с игри, Nintendo Switch е категоричният победител, поне към момента. Това са някои от игрите, които не можете да получите на Stadia: Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild Astral Chain Splatoon 2 Fire Emblem: Three Houses Pokémon Sword and Shield Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Luigi’s Mansion 3 Super Mario Maker 2 Yoshi’s Crafted World Ето кои Google Stadia игри може да играете: Assassin’s Creed Odyssey Destiny 2: The Collection GYLT* Just Dance 2020 Kine Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Thumper Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Samurai Shodown Цена Nintendo Switch има цена от $300, а игрите се продават за около $60 всяка. С microSDXC карта и няколко игри вероятно ще похарчите над $ 400 преди да започнете да играете. Google Stadia се предлага през Premiere Edition за $129, който се предлага с контролер, Chromecast Ultra и тримесечно членство в Stadia Pro. Вижте имат ли бъдеще стрийминг услугите в сферата на гейминга