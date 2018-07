В наши дни използваме смартфоните си за всичко, така че е повече от сигурно, че в тях съхраняваме поверителни лични данни. Ако все още не сте си задавали въпроса какво ще стане, ако някой друг вземе телефона ми, време е да помислите за това, съветват от Make Use Of. За щастие, съществуват начини да защитите данните си или поне да затрудните достъпа до тях за хора, които не им е работата да надничат в чужди телефони. 1. Редовно актуализирайте iOS Най-добрият начин да защитите данните в iPhone-а си (или iPad-а си) е винаги да имате инсталирана най-новата версия на iOS. Това е важно, защото когато се открият слабости в сигурността в iOS (или в която и да е операционна система), Apple предоставя актуализация на софтуера. За да поддържате мобилната си платформа актуализирана, можете да я актуализирате over-the-air (OTA) или чрез iTunes. За актуализация „Over the Air”: - Отидете в Settings > General > Software Update. - Ако има наличен ъпгрейд на iOS, докоснете опцията “Download and Install” („Свали и инсталирай”). Ако използвате последната налична версия ще видите съобщението “Your software is up to date” („Софтуерът е актуализиран“). - Когато инсталирате актуализацията, на екрана ще видите логото на Apple с лента, показваща напредъка. След като бъде инсталирана актуализацията, вашият iPhone или iPad ще се рестартира автоматично. За да актуализирате през iTunes: - Включете iPhone в компютър. - Отворете iTunes и изберете устройството си в горния ляв ъгъл на прозореца. - Кликнете върху Summary в страничната лента и след това върху „Check for Update“ („Провери за актуализации“). - Ако използвате последната налична версия iTunes ще ви каже. Ако е налице актуализация изберете „Download and Update“. 2. Активирайте функцията Find My iPhone Функцията „Find My iPhone“ ви помага не само да намерите изгубения си iPhone, но можете да я използвате и за дистанционно изтриване на данните в случай, че телефонът ви е бил изгубен или откраднат. За да активирате Find My iPhone: - Отидете в Settings > iCloud. - Изберете iCloud, след което превъртете надолу до „Find My iPhone“ („Намери телефона“). - Докоснете „Find My iPhone“ и се уверете, че функцията е активирана. - Можете също да активирате функцията „Send Last Location“ („Покажи последното местоположение“), която автоматично изпраща последното местоположение на iPhone-а, когато батерията му достигне критично ниско ниво. За да използвате Find My iPhone, за да намерите или да изтриете отдалечено данните от устройството си, трябва да направите следното: - Влезте в своя iCloud профил от друго iOS устройство или от уеб сайта iCloud. - Изберете „Find My iPhone“. - По подразбиране Find My iPhone показва всички свързани устройства, на които вече е активирана функцията. Кликнете върху падащото меню горе, за да изберете отделно устройство. - Има три опции за всички устройства: Play Sound, Lost Mode и Erase iPhone. Play Sound – устройството ви започва да звъни, за да може да го намерите ако е наблизо. Lost Mode – може да напишете съобщение (включително номер за контакт), което се показва на заключения екран на iPhone-а ви. Erase iPhone - всички настройки и информация, съхранени в устройството ще бъдат изтрити следващия път, когато се свърже с интернет. 3. Използвайте двуфакторно удостоверяване Разумно е да активирате двуфакторна идентификация (2FA) в своя iCloud профил. Когато активирате 2FA и влезете от ново устройство за първи път, ще получите подкана да въведете шестцифрен код за потвърждение, който ще се покаже на вашето устройство, което сте дали като надеждно. - За iOS 10.3 и по-нови версии, отидете в Settings > [вашето име] > Password & Security. Ако използвате iOS 10.2 или по-стари версии, отидете в Settings > iCloud > Apple ID > Password & Security. - Докоснете „Turn On Two-Factor Authentication“, а след това „Continue“. - Следващата стъпка е да въведете и потвърдите своя телефонен номер. Това позволява на Apple да ви изпраща кодове за потвърждение чрез текстово съобщение или телефонно обаждане. - След като завършите тази стъпка, Apple ще изпрати код към този номер, като използва избрания от вас метод. Въведете този код за потвърждение, след което функцията 2FA ще е активирана за профила ви. 4. Използвайте по-дълга парола За да сте спокойни, че данните ви са защитени, най-добре е да използвате по-дълги цифрови пароли (от осем до 10 цифри) или дори буквено-цифрена парола, която се състои от цифри и букви. За да промените паролата си: - Отидете в Settings > Touch ID & Passcode (или Face ID & Passcode за iPhone X). - Потвърдете текущата си парола. - Изберете „Change Passcode“. - Въведете отново текущата си парола. - Въведете нова парола. Ако преди сте използвали четири- или шестцифрена парола, докоснете Passcode Options. Това ще изведе опциите „Custom Numeric Code“ и „Custom Alphanumeric Code“. - Изберете типа парола, който искате да използвате, въведете новия си код, потвърдете го и той ще се активира. 5. Автоматично изтриване на данните съхранявани в iPhone-а ви Apple предоставя и друга удобна функция за сигурността на паролата ви. Ако е активирана настройката „Erase Data“, всичко в телефона ви ще бъде изтрито, ако 10 пъти бъде въведена грешна парола на устройството ви. За да активирате Erase Data: - Отидете в Settings > Touch ID & Passcode. - Въведете текущата си парола. - Превъртете надолу, докато видите „Erase Data“. - Включете функцията. 6. Изключете Siri Със сигурност Siri може да ви е от голяма полза, но може също така да даде лична информация на грешните хора от вашия заключен екран. За щастие има начин да се предотврати това: - Отидете в Settings > Touch ID & Passcode. - Въведете паролата си. - Превъртете надолу до Siri под раздела „Allow Access When Locked“ и изключете цифровия асистент. 7. Изключете функцията за автоматично попълване Функцията на Apple, Keychain, съхранява паролите за вход в профила ви и дори информацията за кредитната ви карта в профила ви в iCloud. След това можете да използвате функцията за автоматично попълване, така че iOS да попълва автоматично вашата информация в избраните полета в Safari. Това е много удобно, но крие сериозно рискове. Можете да изключите функцията за автоматично попълване: - Отидете в Settings > Safari > AutoFill. - Изключете всяка от настройките: „Contact Info“, „Names and Passwords“ и „Credit Cards“. 8. Използвайте приложения за криптиране на данни Покрихме някои от най-добрите вградени начини за защита на данните ви във вашия iPhone. Но също така е важно да сте сигурни, че вашите данни ще са обезопасени, когато ги изпращате някъде през интернет или изпращате съобщения от вашия телефон. Имайте предвид, че iPhone антивирусни приложения са по същество безполезни. По-добре е да използвате приложения като тези по-долу, за да защитите поверителността и сигурността си. Въпреки че всички устройства на Apple използват iMessage за чат и Apple зачита поверителността на потребителите, това може да не е достатъчно за вас. Има приложения за съобщения за iOS, които са надеждни и поставят сигурността като приоритет номер едно. Wickr е една от най-добрите опции, ако търсите AES 256-битово криптиране за вашите съобщения. Друга популярна опция е Telegram. Освен това може да помислите и над това дали да не криптирате връзката като използвате виртуални частни мрежи (VPN). Вижте 9 лесни начина да гарантирате сигурността си в Android смартфон