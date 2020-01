През последните години, лаптопите работещи с Windows стават все по-способни да издържат цял един ден с едно зареждане на батерията им, но все още техните собственици изпитват безпокойство, когато са далеч от контакта. За да намалите тази тревожност имате нужда от съветите на ZDNet.

Тази статия предполага, че използвате преносим Windows 10 компютър, със съвременен процесор, който може да влезе в състояние на „Свързан режим на готовност“. Ако приемем, че вашата машина отговаря на тези критерии, всички съвети по-долу трябва да ви помогнат.

Създайте и запишете отчет за батерията

Windows 10 включва инструмент от командния ред, който генерира подробен отчет, показващ информация за разхода на батерията за текущото устройство, във времето. Тази информация се запазва като HTML документ, който можете да видите във всеки уеб браузър.



Всеки отчет за батерията включва както таблици, така и диаграми, показващи скорошно използване, история на използване, капацитет на батерията във времето и прогнози за живота на батерията. Трябва да можете да съберете полезна информация от този доклад, дори и да не сте наясно с всикчи данни.

За да генерирате отчет за батерията, отворете Command Prompt. За целта трябва да натиснете клавиша „Windows + R“, за да отворите диалоговия прозорец „Run“, да въведете „cmd“ и да натиснете „Enter“. След това в прозореца на командния ред въведете следните команди и натиснете „Enter“ след всяка.

cd %temp%

powercfg /batteryreport

Тази последователност генерира отчет за батерията и го записва в папката „Temp“ на текущия потребител. За да отворите отчета веднага от прозореца на командния ред, въведете пълното име на отчета (battery-report.html) и натиснете „Enter“.

Всеки път, когато генерирате нов отчет за батерията, той презаписва предишния. Всяка информация, която е на повече от няколко седмици, се обобщава в съвкупни стойности, обхващащи цяла седмица или месец.

За да запазите ежедневните детайли, отворете „File Explorer“, отворете папката „Temp“, преместете файла с отчета за батерията в папката „Documents“ и му дайте ново име.

Проверете текущия капацитет на батерията

Всеки преносим компютър се доставя с една или повече батерии, чийто капацитет се измерва в mWh. С течение на времето, докато зареждате и разреждате батерията на лаптопа си, този капацитет пада. В един момент може да се стигне до ситуация, в която лаптопът ви да не може да се използва, освен ако не е свързан към източник на енергия.

Разделът „Installed Batteries“ в горната част на отчета за батерията показва проектния капацитет на всяка налична батерия, както и текущия капацитет на пълното зареждане, а разделът „Battery Capacity History“ показва промяната на двете стойности във времето.

Анализирайте данните

Ще намерите подробности за изтощението на батерията в отчета за батерията, който показва графика и таблица за последните три дни, под заглавието „Battery Usage“. Диаграмата и таблицата, показани тук, ви дават пълна картина на използването на батерията.

Графичната част показва времето (отляво надясно) и активността на зареждане / разреждане (нагоре за зареждане, надолу за разреждане). Таблицата по-долу съдържа подробности за всяка промяна от активно използване към Connected Standby, докато лаптопът работи на батерия.

Истинският ключ за интерпретирането на тези данни е да знаете какво правите във всяка сесия. Знанието какво правите във всяка една сесия ви помага да видите буквално на пръв поглед колко интензивно се използва батерията при всяка конкретна дейност.

Преценете средния живот на батерията

Разделът „Battery Life Estimates“ във всеки отчет за батерията предоставя приблизителна оценка за това колко общ живот на батерията бихте получили в сесия въз основа на наблюдаваната активност. Тези оценки като цяло са доста точни.

Определете кои приложения влияят на живота на батерията

Отчетът за батерията не е единственият полезен начин за получаване на информация за вашата батерия. Windows 10 ви позволява да нулирате потреблението на енергия на база приложения. За да намерите този списък, отворете Settings –> System –> Battery и кликнете върху „See Which Apps Are Affecting Your Battery Life“.

Използвайте падащото меню в горната част на страницата, за да филтрирате списъка, така че да показва активност през последните шест часа, 24 часа или предишната седмица.

Регулирайте настройките за захранване и сън

За да отворите основните опции за управление на захранването, отидете на Settings –> System –> Power & Sleep. Там можете да регулирате интервала, след който Windows да изключва дисплея и да поставя системата в спящ режим, когато е свързан към източник на захранване и когато работи на батерията.

За пълния набор от опции за управление на мощността кликнете върху линка „Additional Power Settings“. Тук можете да определите какво да се случва, когато натиснете бутона за захранване или затворите капака на вашия лаптоп.

Активирайте хибернацията

Когато кажете на Windows 10 компютър да изпадне в хибернация, той записва текущото състояние на паметта във файл и след това се изключва, което означава, че след това Windows презарежда съдържанието на паметта от файла за хибернация, което ви позволява да възобновите работата си точно там, където сте спрели.

Ако опцията „Hibernation“ е включена, можете да използвате разширените опции за захранване. Можете да зададете опцията „Hibernation“ на действия като затваряне на капака или натискане на бутона за захранване.

Ако опцията за хибернация не е налична, отворете сесия на командния ред като напишете „cmd.exe“ и стартирайте командата: „Powercfg /h“.

