Искало ли ви се е да изтеглите видео от интернет? Ако видите видеоклип, който харесвате във Facebook, YouTube, Vimeo или някой от другите водещи видео сайтове, може да поискате да създадете негово копие, за да можете да го гледате когато си пожелаете. За щастие изтеглянето на видеоклипове от интернет е изненадващо лесно, а от Make Use Of знаят 16 безплатни начина да направите това. 1. Чрез специфични за дадено приложение инструменти Нека започнем с някои специфични за конкретните уеб услуги приложения. Така например, ако искате да изтеглите видео от YouTube, разгледайте SaveFrom и FastestTube. Ако искате да изтеглите видео от Twitter, тогава ви трябва DownloadTwitterVideo. А с помощта на Instagram Downloader ще може да изтегляте видео от Instagram. Ако целта ви е видео, което сте срещнали във Facebook, насочете се към FB Down. 2. Чрез уеб приложения Така няма да се налага да изтегляте нищо на компютъра си. Такива услуги са KeepVid, VideoGrabby, YooDownload, ClipConverter и OnlineVideoConverter. 3. Чрез десктоп приложения Понякога е по-добре да използвате десктоп приложение, отколкото уеб приложение, защото те често предлагат функции, които уеб приложенията не могат да репликират. И тук са най-добрите приложения за настолни компютри за изтегляне на видеоклипове от интернет – VLC Media Player, Video Grabber и FLTVO. 4. Приложение за запис на екрана Тези инструменти ви позволяват да записвате какво се случва на екрана на вашия компютър, което ги прави добро решение, когато сте изчерпали всички други възможности. Такива приложения са Open Broadcaster Software и CamStudio. Вижте как да изпращаме големи видео файлове в Интернет