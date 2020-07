Aко имате няколко Google акаунта, може лесно да жонглирате с тях. За съжаление, не така стоят нещата с Gmail акаунтите, тъй като привличат спам и хакери. Ако нямате нужда от някой ваш Gmail профил, от информацията на How To Geek ще разберете как да го изтриете.

Добрата новина е, че можете да изтриете своя Gmail акаунт, без да докосвате Google профила си. Когато изтриете своя Gmail акаунт обаче, губите достъп до входящата си поща и всеки имейл, който сте изпратили и получили, и този имейл адрес ще бъде деактивиран. Всички имейли ще бъдат изтрити след два работни дни.

Преди да изтриете своя Gmail акаунт, трябва да актуализирате имейл адреса си на всички важни акаунти където сте го използвали (като банковата си сметка, например). Ще бъде невъзможно да възстановите акаунт като използвате изтрит имейл адрес.

След като изтриете своя Gmail акаунт, пак ще можете да влезете в своя Google акаунт като използвате алтернативен имейл адрес.

Преди да започнете, посетете Google Takeout, за да изтеглите безопасно всички данни от вашите Gmail и Google акаунти. Това може да отнеме време.

Ще започнем този процес от входящата поща на Gmail. Отидете на уебсайта на Gmail и влезте в акаунта, който искате да изтриете. След това кликнете върху иконата на менюто горе вдясно и след това кликнете върху „Account“.

Ще влезете в страницата за управление на Google акаунта си. Тук кликнете върху „Data and Personalization” в страничната лента.

Превъртете надолу и кликнете върху „Delete a Service or Your Account“. Ако все още не сте, първо трябва да кликнете върху „Download Your Data”, за да изтеглите копие на всичките си данни в Google.

Сега кликнете върху „Delete a Service“.

Влезте с паролата си и кликнете върху „Next“.

На страницата „Delete a Google Service”, кликнете иконата „Delete“ до знака на Gmail.

Тук можете да въведете имейл адрес, който ще служи като нова опция за архивиране и влизане за останалата част от Google профила ви. За това трябва да използвате акаунт извън Gmail.

След като въведете имейл адреса, кликнете върху „Send Verification Email“.

В появилия се прозорец кликнете „Got it“.

След това отворете входящата поща за имейл адреса, който току-що предоставихте, и проверете за нов имейл със заглавие „Gmail Deletion Confirmation“.

Кликнете върху връзката в имейла.

Ще видите екран за потвърждение за изтриване на вашия Gmail акаунт. Трябва да отделите време, за да го прочетете.

Кликнете върху полето, за да потвърдите, че искате да изтриете профила за постоянно, след което кликнете върху „Delete Gmail“.

На следващия екран кликнете върху „Done”, за да завършите процеса.

Вашият Gmail акаунт ще бъде изтрит след няколко секунди. Няма да можете да влезете в своя Gmail или Google акаунт, като използвате същия имейл адрес. Отсега нататък ще използвате алтернативния имейл адрес, който сте посочили.

