ICANN официално потвърдиха, че въвеждат сериозни промени в договора си с Verisign Inc., които оперират с популярните ".com" домейни в интернет. Любопитен факт е, че преговорите между двете страни са водени при закрити врати. Това означава, че ICANN не се консултират с потребителите и с всички членовете на онлайн общността им при вземането на важното решение. Всъщност това не е първият път, в който организацията използва подобна стратегия, за да договаря сделки със своите партньори. Подготвяните промени, обаче ще засегнат милиони потребители по цял свят, информира NameCheap. Причината е, че Verisign ще бъдат принудени да увеличат цените за регистриране на уеб сайтове с домейн ".COM". Конкретните планове предвиждат цената да нараства със 7% през 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г. След това са предвидени две неутрални години, в която тези стойности ще бъдат запазени за този период. Verisign ще увеличават цените със 7% годишно през 2026-2029г. На практика тази стратегия ще увеличи цената за регистрация на домейни ".com" с приблизително 70% през следващото десетилетие. В момента цената е $7.85. Решението на ICANN ще засегна доста хора, тъй като ".COM" e най-популярният домейн в интернет, тъй като се използва от почти 360 млн. уеб сайта. Това е около 40% от всички регистрирани страници. Съгласно параметрите на споразумението ICANN ще получат и $20 млн. от Verisign в следващите пет години за подкрепа на инициативите им, както и поддръжка на настоящата система на домейни в интернет. Oще от Digital: Продават най-опасния домейн в Интернет за $1.7 млн.