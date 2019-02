Ако вашият интернет доставчик ви е изпратил нов рутер или просто искате да обновите текущия си рутер, обезателно ще се изправите пред следния казус – какво да правите със стария си рутер? Ако първоначалния ви имяулс е да го изхвърлите, не бързайте преди да сте разгледали информацията на Make Use Of за 7 полезни приложения на стария ви рутер. 1. Разширете обхвата на вашата домашна мрежа Вашата Wi-Fi мрежа не покрива целия ви дом? Въпреки че може да използвате Ethernet адаптери, добавянето на втори рутер е добра алтернатива. Това означава свързване на стария рутер към новата безжична мрежа, като се използва Wi-Fi сигнала. След това той може да споделя достъп до Wi-Fi мрежата, като предоставя по-голямо покритие. Въпреки че може да има някои проблеми с латентността, като цяло това е бърз и лесен начин за разширяване на обхвата на безжичната мрежа. 2. Осигурете Wi-Fi връзка на вашите гости Ако често ви идват гости, които използват вашия безжичен интернет, защо не им дадете собствена мрежа? Рутерът се свързва със съществуващата ви, защитена с парола мрежа, но дава достъп на нови устройства без парола. Това ще използва мрежовата функция за гости на стария ви рутер, която по подразбиране ще попречи на гостите да имат достъп до други устройства в мрежата ви. Ако това ниво на сигурност не е достатъчно, проверете настройките на защитната стена на главния рутер. 3. Наслаждавайте се на любимите си радиостанции в интернет Някои рутери могат да бъдат конфигурирани да стартират интернет радио, ако нямате нияо против да си инсталирате OpenWrt или DD-WRT потребителския фърмуер. Освен това ще се нуждате от друг софтуер и USB звукова карта за извеждане на аудио. Въпреки че това не е лесна конструкция и има много други опции за слушане на интернет радио, това е един страхотен начин за тези, които обичат нестандартните решения. 4. Използвайте рутера като евтин мрежови комутатор Повечето рутери имат не повече от шест Ethernet порта, а немалък брой устройства се нуждаят от физическа (Ethernet) връзка с вашата мрежа. Ако нямате свободни Ethernet портове, можете да добавите още посредством мрежов комутатор. И тъй като вашият стар рутер има четири или повече порта, свързването му веднага ще увеличи броя на наличните портове. В този случай не забравяйте да изключите безжичната мрежа на стария рутер, за да избегнете конфликти. 5. Превърнете рутера в безжичен мост Ами ако вашият нов рутер е само безжичен? Може би интернет доставчикът ви не предлага рутер с Ethernet портове. Спокойно! Ако трябва да свържете Ethernet устройства към домашната си мрежа, отговорът е използване на безжичен мост, а за тази цел може да използвате стария си рутер. Това е нещо като Wi-Fi ретранслатор, но вместо да споделя Wi-Fi връзката, безжичният мост предлага Ethernet. Старият рутер се свърза към съществуваща Wi-Fi мрежа и неговите Ethernet портове се използват за свързване на устройства. 6. Конвертирайте вашия рутер в NAS устройство Търсите начин да съхраните данните си на едно устройство и да имате достъп до него от всяко място в дома ви? Нуждаете се от Network Attached Storage (NAS) - устройство с хард диск, което е свързано към вашата мрежа. Ако имате стар рутер обаче може да си спестите пари за нов диск, стига той да отговаря на някои условия: - Може да изпълнява потребителски фърмуер (като DD-WRT) - Има резервен USB порт, както и да ви позволява да разглеждате съдържанието на свързаните USB устройства. - USB за свързване на хард диска или USB флаш паметта. Ако изпълните всичко това, ще си имате свое собствено персонализирано ‘NAS устройство’, което ще ви дава незабавен достъп до важните данни от всяко място в къщата, като използвате всяко устройство. 7. Изградете интелигентна базова станция Някои рутери се доставят с някои полезни допълнителни портове. В някои случаи това може да бъде USB порт, което прави лесно зареждането на фърмуер като OpenWRT или DD-WRT. Други устройства може да имат сериен порт и тези рутери могат да бъдат пренасочени като смарт базова станция. По принцип рутерът поддържа уеб сървър, с който може да се свързвате от вашия браузър. Това може да стане както на компютър така и на смартфон. Ако извършите търсене в интернет с думите „Home Automation Server With Router“ ще намерите подробни инструкции как става това. Вижте 8 начина, по които рутера може да застрашава сигурността ви