Google Photos е полезно приложение, което позволява да запазвате, управлявате и споделяте снимките от смартфоните. Приложението е предварително инсталирано на устройствата с Android, което улеснява работата и допринася за неговата популярност. Само преди дни, обаче компанията съобщи за важна промяна, тъй като Google Photos спират неограниченото безплатно пространство от 1 юни 2021г.

След тази дата съдържанието ще бъде ограничено до 15GB, които предлагат Google профилите. Ако искате да увеличите пространството ще трябва да платите за абонамент на Google Оne или да преминете към алтернативно предложение. Разбира се винаги можете да направите локално копие на снимките и видео клиповете в Google Photos.

Toва е подходящо, както да освободите пространство в профила си, но също ако искате да преминете към конкурентна услуга. Добрата новина е, че има доста лесен и удобен начин да изтеглите колекцията от снимки и клипове, благодарение на нов инструмент с името Google Такеоut, който е достъпен от takeout.google.

За да го използвате е необходимо да се логнете в своя Google акаунт и да следвате няколко прости стъпки. Ето кои са те, според 9to5google.

След като верифицирате своя профил трябва да изберете "Deselect All" опцията, която ще видите в секция "Select Data To Include".

Сложете отметка в полето до "Google Photos" и продължете към следващата стъпка.

Разполагате с опцията да получите Download линк в имейла с ".zip" и ".tgz" файлови разширения с размер между 1GB и 50GB. Другият вариант е да архивирате файловете в Google Drive, Dropbox, OneDrive или Box.

Въведете своите предпочитания и изберете "Create Export", за да стартирате създаването на резревно копие на снимките и клиповете. Времето необходимо за изтеглянето зависи от размера на съдържанието.

Goolge ще ви изпратят имейл "Your Google Data Is Ready To Download", когато можете да дръпнете файла на вашето устройство. Изпратеният линк е с валидност от седем дни.

