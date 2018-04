Живеем напрегнат живот и е изключително трудно да държим под око всеки аспект от нашия живот. Трябва да дадем най-доброто от себе си на работното място, да се грижим за нашите семейства, да общуваме с другите и разбира се често забравяме, че трябва да се погрижим и за себе си. За щастие, всеки от нас разполага с незаменим помощник – нашия смартфон. Ето защо от Phone Arena са решили да ни препоръчат най-добрите фитнес приложения за Android и iOS. Разбира се, тези приложения няма да направят чудо и да подобрят нашето здраве и форма без усилие от наша страна, но те са безценен помощник, който не трябва да пренебрегваме. My Water Balance Пиенето на достатъчно количество вода през деня е едно от най-лесните неща, които трябва да направите, за да подобрите здравето си. По този начин ще подобрите паметта и фокуса си и ще изглеждате по-добре. Приложението My Water Balance може да ви помогне да пиете достатъчно вода като ви напомня че е време да посегнете към чашата с вода. При първоначалното стартиране на приложението ще бъдете помолени да въведете информация като вашето тегло, височина и дали тренирате или не. След това приложението ще изчисли колко вода ви е необходима за деня и ще ви изпраща напомняния през целия ден, за да изпиете чаша или две. Strava Това е най-добрата социална мрежа за спортисти. Няма значение дали сте начинаещ или вече сте спечелили няколко маратона, защото Strava е вашето място. След като стартирате приложението за първи път, ще бъдете подканени да настроите потребителския си профил, да добавите снимка, и други подобно на настройките във всяка друга социална мрежа. След това можете да запишете вашите тренировъчни сесии и да ги споделите на страницата на вашия профил, доста подобно на това, което публикувате във Facebook или Instagram. Имате и опция да харесвате и коментирате тренировките на други хора, което допринася за социалния аспект на приложението. Sleep Better Новият ден зависи от съня ви през нощта. Освен че ще се чувствате добре отпочинали, вие също ще мислите по-бързо, ще се движите грациозно и ще бъдете радостни. Ползите от добрия сън са невероятни. Ако искате да подобрите съня си, доверете се на приложението Sleep Better. То всъщност е дневник за съня, който може да проследява и фазите на сън. Приложението може да ви каже колко трябва да спите, за да сте отпочинали на следващия ден, според това как е минал деня ви. JeFit Не може да намерите човек, с който да тренирате заедно? JeFit е най-добрия фитнес партньор, независимо как предпочитате да спортувате или къде. Първият път, когато влезете в приложението, ще трябва да си създадете потребителски профил и да попълните информация като пол, възраст, височина и тегло. След това можете да изберете тренировка, да гледате видеоклипове с различни упражнения, да регистрирате данните си и дори да качвате снимки за напредъка си, за да можете да го проследявате. Elevate Elevate е безплатно приложение, чрез което подобрявате мозъчната си дейност, като играете различни мини-игри. След първоначалното стартиране на приложението ще ви бъдат зададени няколко въпроса, според отговорите на които приложението ще определи кое умение трябва да подобрите - четене, говорене, слушане, писане или математика. И разбира се ще получите помощ за това с подходяща игра. Вижте 10 полезни приложения, които е добре да имате на телефона си