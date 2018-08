Когато не искаме или няма как да говорим по телефона, можем много лесно да отхвърлим входящото обаждане – достатъчно е просто да натиснем бутона за отхвърляне на разговор. Понякога, обаче, отхвърлянето може да се приеме като груб жест от страна на човека, който ви е търсил. Ето защо в iOS и Android, например, съществува опция наречена “Отговори със съобщение” (Respond with Text) iOS или Decline with message (Android). Тя ни позволява да изпратим бързо – „универсално” – съобщение в отговор на неприетото повикване.

В iOS тези „универсални” съобщения са три вида: “Извинявай, не мога да говоря в момента”, „Идвам/На път съм” и “Може ли да се чуем по-късно?” (на английски, съответно, “Sorry, I can’t talk right now.”, “I’m on my way.” и “Can I call you later?”) Ако тези три предварително измислени отговори не ви харесват, обаче, можете да ги промените като добавите свой собствен текст. Ето как, според HowToGeek, да направим това.

Влезте в менюто с настройки (Settings) на основния екран на iOS и изберете под-менюто “телефон” (Phone). Щом менюто се отвори, изберете опцията „отговори със съобщение” (Respond with Text). Натиснете върху някое от трите съобщения и отдолу ще се появи клавиатура. Използвайте я, за да промените текста по свое усмотрение. Новото съобщение ще се запомни автоматично.

Следващия път, в който влезете в това меню, ще видите промененото си съобщение ясно – за разлика от оригиналните, то ще бъде с удебелен шрифт и срещу него ще има икона с „хикс” по средата. Ако вече не искате да ползвате това съобщение, просто натиснете въпросната икона, за да го изтриете.

Същият процес в Android протича по следния начин: първо влезте в менюто Settings (Настройки) в телефона и след това натиснете върху Call (Обаждане). Плъзнете пръст надолу по екрана, докато видите опцията Decline with message (Отхвърлете със съобщение). Ще видите няколко предварително програмирани съобщения. Можете да ги използвате както са или да редактирате някое от тях - просто го натиснете, напишете своя текст и запазете промяната със Save. С бутона + в горната дясна част на екрана можете да добавите и ново съобщение, измислено изцяло от вас.

