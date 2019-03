Google се намесва в почти всеки аспект от живота ни. Независимо дали искаме да търсим нещо в интернет, да пътуваме до нова дестинация или да гледаме някой видеоклип, все прибягваме до услугите на компанията. Въпреки че все още не можете да направите много, за да елиминирате Google изцяло от живота си, има начини да ограничите намесата му и да възстановите контрола върху личните си данни. От Make Use Of посочват всички начини, по които Google може да ни проследява и как да ги спрем. 1. Местоположението ни от Google Maps Една от услугите на Google, от която е невъзможно да се откажете е Maps, тъй като няма подходящи алтернативи. Всеки път, когато използвате Google Maps за търсене или навигиране, Google съхранява координатите на мястото, където сте били. Има три настройки, които може да промените, ако не сте съгласни с това. Location History позволява на Google да записва подробности за всички посетени от вас места и маршрутите, по които сте пътували. Деактивирането на тази опция ще спре Google да прави това, но ще загубите възможността да следите пътуванията си. Опцията Location е връзка към GPS настройката на телефона ви. Изключването ѝ ще ограничи достъпа на Google Maps до местонахождението ви. Web and App Activity е друга опция, на която трябва да обърнете внимание. Активирането ѝ означава, че позволявате на Google да запази всичките ви дейности на всеки продукт или услуга на компанията. Това също така позволява на Google да споделя данните за местоположението ви между собствените си приложения, за да ви предложи по-личен опит. За да намалите данните, които изпращате от Google, деактивирайте тази настройка. Тези опции се намират на едно място. Трябва да отворите приложението Google Maps и да отидете в „Settings“. Изберете „Personal Content“ и ще намерите опциите под„App History and Location Settings“. Съвет: За да предоставите временно разрешения за Android, опитайте Bouncer. Приложението може автоматично да анулира разрешения, веднага щом напуснете конкретно приложение. 2. Местоположението ни от Android телефона ни Ако имате Android устройство, Google дори не се нуждае от Maps, за да следи местоположението ви. Независимо от това дали е включена настройката за местоположение или не е, Android телефонът ви постоянно записва местоположенеито ви. Единственият изход от това е да деактивирате опциите „Web & App Activity“ и „Location History“. Не сте инсталирали приложението Maps, но искате да имате достъп до тези настройки за поверителност? Посетете My Activity и от лявото меню намерете „Activity Controls“, за достъп до тези настройки. 3. Данните ни от Android телефона ни В Android телефоните си ние съхраняваме лични данни, като контакти, срещи в календара и конкретни приложения. Така Google знае кога сме задействали някое приложение, колко пъти и колко дълго сме го използвали и зашисва тези поведенчески модели за нас. За да предотвратите това, използвайте настройката „Device Information“ в страницата „Activity Controls“. За да изтриете конкретен запис, ще трябва да се върнете към началната страница на таблото за управление „My Activity“. 4. Заявките ни за търсене от Google Разбира се, това, което търсите в Google, значително помага на алгоритмите да разберат какви са вашите предпочитания. Но можете да поемете контрола върху заявките си за търсене и от уебсайта myactivity.google.com. Можете да поставите на пауза функцията, която записва историята на търсенията ви, или да премахнете съществуващите записи от нея. За първото, ще трябва да изключите „Web & App Activity“, а последното може да се направи от началната страница. 5. Историята на търсенията ни и видеата, които сме гледали в YouTube Освен това Google знае какво гледате в интернет чрез историята на търсенето ви и изгледаните от вас видеа в YouTube. Но можете да сложите край на това. Опциите за настройване са разположени в долната част на страницата „Activity Controls“ в YouTube профила ви. За да изтриете данните си, отидете в таба „Delete Activity By“. Или отидете в Settings > History & Privacy в приложението YouTube. 6. Историята на браузъра ни и данните от Google Chrome Браузърът Chrome на Google играе важна роля тук, тъй като той казва на компанията къде сърфирате в целия интернет, а не само на конкретна услуга. Освен записването на историята ви на сърфиране, Google Chrome има и няколко други начина, по които споделя данните ви. За да изключите хронологията на Chrome и активността си на различни сайтове, посетете страницата „Activity Controls“ и под „Web & App Activity“ деактивирайте опцията „Include Chrome history“. Освен това трябва да махнете отметката до „Help improve safe browsing and automatically send usage statistics“ в настройките на Chrome. За да премахнете конкретен запис от дневника на Chrome, отворете „My Activity“. Разбира се, най-добрият начин да избегнете практиките на Google за събиране на потребителски данни, е да преминете към друг браузър. 7. Гласовите ни команди в Google Assistant Всичките ви въпроси и разговори с Google Assistant също се пазят. Google казва, че прави това, за да гарантира, че виртуалният помощник слуша, когато му говорите и подобрява алгоритмите си за разпознаване на реч. Ако обаче не ви харесва това, можете да го изключите. „Voice and Audio Activity“ се намира в таба „Activity Controls“. За да се отървете от конкретен запис и команда обаче, ще трябва да търсите в страницата „My Activity“. 8. Снимките и видеоклиповете ни от Google Photos Снимките ви в Google Photos се обработват за разпознаване на обекти и лица. За съжаление не можете да направите нищо, освен да напуснете платформата. Вижте как да се предпазим максимално от проследяване в Интернет