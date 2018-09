Моtorola вече са започнали активно да работят над новата си серия смартфони с Android от средния ценови клас. Предстоящата генерация закономерно ще се казва Moto G7, а премиерата ще стане факт до края на първото тримесечие на 2019г. Компанията обмисля да промени своята стратегия и да не представя модел с името Moto G7 Play. Toва означава, че новата гама почти сигурно ще включва само две устройства: Моto G7 и Moto G7 Plus. Все още е твърде рано да знаем техническите спецификации на устройствата. Все пак се очаква Моto G7 да използва Snapdragon 4xx или Snapdragon 63x процесор, а Moto G7 Plus да работи със Snapdragon 636 или Snapdragon 670. Очаква се Moto G7 да има 4GB RAM, а по-големия смартфон да се продава във версии със 6GB RAM, съобщава mysmartprice. Премиерата в началото на следващата година е сигурна гаранция, че устройствата ще работят с Android 9.0 Pie. Новите устройства се очаква да предложат по-различен дизайн, в сравнение с настоящата серия. Основен акцент ще е постигането на оптимално съотношение между екрана и тялото. Липсата на трети модел с името G7 Play е интересно решение на Motorola. Досега това представляваше бюджетния модел от серията, но изглежда компанията иска да се фокусира върху своите премиум предложения през 2019г. Тепърва ще разбираме повече за хардуера на Moto G7 и G7 Plus. Oще от Digital: Шест причини, заради които потребителите изибират смартфон от висок клас