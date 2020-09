Загубеното време и стресът от неуспешното обикаляне по магазини и молове с единствената цел да откриете перфектната дреха или аксесоар могат да доведат до депресия. За щастие, има много инструменти, които ще ви помогнат да намерите, координирате и закупите перфектното облекло за рекордно кратко време. Ето списъка на Make Use Of с най-добрите модни приложения за вашия телефон. 1. LIKEtoKNOW.it LIKEtoKNOW.it е модно приложение, което анализира артикулите от снимки, за да можете да намерите къде тези продукти се продават онлайн. Всичко, което откриете, е на 100% възможно да се купи, така че можете незабавно да си купите всичко което ви хване окото. 2. Wish Wish e друга удобна възможност да закупите почти всичко, което можете да си представите, включително дрехи. Wish не е модно приложение, но можете да го използвате, за да пазарувате дрехи и аксесоари, като отидете на неговия раздел „Fashion“. 3. Poshmark Poshmark е друго страхотно модно приложение, което можете да използвате за пазаруване. Poshmark ви позволява да купувате и продавате дрехи, но има допълнителна цел – да бъде социален сайт, съсредоточен около пазаруването. Когато за първи път се регистрирате, ще трябва да въведете размера на обувките си и какъв размер дрехи носите, за да персонализирате емисията си. Можете също да следвате марки и звезди. 4. Depop Имате ли афинитет към винтидж облеклото или препродажбата на модни дрехи? Depop е изящно приложение, което ви позволява да пазарувате маратонки, стрийт мода и винтидж аксесоари. По същество това приложение позволява на своите потребители да купуват и продават стоки. 5. Gilt Gilt е друго модно приложение, което ви позволява да пазарувате продукти от най-добрите дизайнерски марки с „до 70 процента отстъпка“. С акцент върху висшата мода, Gilt ви позволява да се обличате като любимите ви звезди. 6. Net-a-Porter Търсите наистина екстравагантно приложение, което да отговаря на вашия начин на живот? В такъв случай трябва да изтеглите Net-a-Porter – модно приложение, което ви поднася всички „нови продукти на водещите световни марки“. Net-a-Porter комбинира пазаруването с новини и модни съвети. Вижте най-добрите модни игри за Android и iOS