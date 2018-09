Най-новата функция на Google Earth (налична в Chrome, iOS и Android) ви позволява да измервате разстоянието между всеки две точки, както и периметъра или площта на дадена територия.

От Make Use Of ще ни помогнат да разберем как да използваме инструмента за измерване на разстояния и площи в Google Earth.

Как да използваме инструмента за измерване на разстояния и площи на Google Earth в Chrome?

Измерването на разстояние чрез Google Earth в Chrome е прост процес:

1. Потърсете местоположението, което искате да изследвате и кликнете върху иконата Measure Distance в страничната лента.

2. Кликнете върху местоположението на картата, което искате да използвате като начална точка.

3. За да измерите разстоянието от една точка до друга, трябва да плъзнете показалеца от първата точка към другата. Можете да плъзгате, като кликвате и плъзгате и увеличавате / намаляте мащаба както обикновено в Google Earth и линията няма да се прекъсне. Ако кликнете и незабавно пуснете, ще създадете нова точка на картата.

4. Когато стигнете до крайната точка, кликнете два пъти и Google ще ви уведоми за разстоянието в километри и мили.

Можете също така да кликнете и да плъзнете началната или крайната точка, за да я преместите другаде на картата.

Ако предпочитате да изчислите периметъра, използвайте същия метод по-горе, но вместо това добавете точки във всеки ъгъл на площта, която измервате, като кликнете отново върху първата точка, за да затворите фигурата.

Как да използваме инструмента за измерване на разстояния и площи на Google Earth в iOS или Android?

Ако искате да използвате функцията на своя iOS или Android телефон, използвайте следните стъпки:

1. Потърсете местоположението, от което искате да започнете, и докоснете бутона за меню и изберете “Measure”.

2. Докоснете местоположението, което искате да използвате като начална точка, и докоснете “Add point”.

3. Ако искате да измерите разстоянието между две точки, просто започнете да плъзгате показалеца към втората точка. Можете да премествате (натискате и плъзгате) и да увеличавате и намалявате мащаба и линията няма да бъде прекъсната.



4. Когато стигнете крайното местоположение, докоснете го и докоснете “Add Point”.

5. След това Google ще ви уведоми за разстоянието в измервателната единица по ваш избор.

За да изберете мерна единица в приложението, докоснете бутона за меню. Изберете “Settings” и под “Formats and Units” изберете “Meters and kilometers” или “Feet and miles”.

Google предупреждава, че функцията не е 100 процента точна, особено когато измерваме области с 3D терен.

Интересни приложения за инструмента за измерване

Има много възможности за използване на функцията, ето няколк интересни предложения:

- Google предлага на учителите да използват функцията за създаване на различни задачи по математика и география. Например учениците може да бъдат предизвикани да използват функцията на Google Earth, за да разберат коя държава е по-голямата от две възможности.

- Функцията предлага алтернатива на Google Maps за бързо измерване на маршрути – маршрут, който възнамерявате да пробягате или пък да изминете с колело, или пеш.

- Ако възнамерявате да си купувате парцел земя, този инструмент може да ви е от голяма полза.

Вижте 5 нови неща, които можем да правим с Google Earth