Google Search е най-добрият продукт и водещ източник на приходи за компанията. Няма да е пресилено, ако определим търсачката като основната на модерното интернет общество. Всеки ден милиарди потребители използват алгоритмите на Google Search, за да открият желаното от тях съдържание онлайн. Разследване на The Wall Street Journal разкрива, че компанията използва нерегламентирани практики да влияе на резултатите, които виждаме в търсачката. Данните са генерирани от над 100 интервюта. Това се прави с цел да се даде приоритет на представителите на големия бизнес за сметка на малките компании. По този начин Google премахват публикации, които предлагат съдържание на чувствителни теми като имиграция, аборти и др. Така резултатите в търсачката по тези теми са много по-различни от Bing, Yahoo или DuckDuckGo. Въвеждането на промените оказват директно влияние върху локалния бизнес и допринася за увеличение на трафика към Amazon и други големи партньори на Google. Google винаги са твърдели, че хора се намесват в процеса на подбор на резултатите в търсачката. Според официалните им данни индексирането на страници става единствено, чрез уникалните алгоритми на търсачката. Разследването на The Wall Street Journal твърди, че това се случва доста по-често, отколкото си представяме, а манипулирането на резултатите от търсенето се прави в интерес на големите рекламодатели на Google. Технологичният гигант категорично отхвърли обвиненията в разследването на The Wall Street Journal. Още от Digital: Google ще затрудняват откриването на стари снимки в търсачката