Вашият iPhone прави страхотни снимки, но винаги можете да ги подобрите още повече. Например, можете да контролирате експозицията, да отделите повече време за композирането на сцената и да използвате по-добре инструментите, които са на разположение. По-долу ще откриете съветите на How To Geek за това как да правите по-добри снимки с вашия iPhone. Контролирайте фокуса и експозицията Приложението Camera ви позволява чрез докосване на екрана да зададете фокус и експозиция с едно движение. За да заключите тази настройка, докоснете и задръжте екрана за предварителен преглед на снимката, докато не видите „AE/AF Lock“ в горната част. За почти пълен контрол чукнете върху екрана с вече заключените настройки и задръжте, след което плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да коригирате стойността на експозицията. Това е важно умение, което е добре да овладеете, тъй като приложението Camera на Apple често греши експозицията. Често приложението преекспонира изображенията и губи детайли в акцентите и цветовете, особено когато снимате небето. Използвайте телеобективът, за да увеличите или се приближете физически до обекта Почти всеки iPhone, след iPhone 6s Plus има поне две камери. В приложението Camera те се означават с малкия етикет „1x” до бутона на затвора. Докоснете „1x“, за да превключите към друга камера. На iPhone 11 можете да изберете „.5“ за ултраширока или „2“ за телефото камера. Ако искате да увеличите мащаба на обекта си, най-добре е да го направите с еднократно докосване на „1x“. Това гарантира най-доброто качество на изображението, защото разчита единствено на оптиката, а не на цифровото увеличение, което разтяга и препроменя изображението. Всички iPhone-и се представят най-добре, когато използвате стандартната широка камера, обозначена с етикета “1x”. Тези лещи имат по-широки отвори, което означава по-добри характеристики при ниска осветеност и по-меки ефекти когато снимате в режим „боке“. Използвайте мрежата Отидете до Settings -> Camera и включете опцията „Grid”, за да виждате решетка, докато снимате вашите изображения. Наслагването следва „правилото на третините“, което разделя изображението на девет секции. Макар че може да бъде полезно (особено за начинаещите фотографи), правилото на третините не е добре да се използва винаги. Можете обаче да използвате решетката, за да поддържате прав хоризонт, да намерите и да се придържате към водещиет линии (линии, които водят зрителя към вашия обект) и да подравните композицията си с другите вертикални линии в сцената ви. Използвайте Burst Mode (или Live Photos) за екшън кадри До не много отдавна възможността да заснемаме екшън снимки или бързо движещи се предмети със смартфон беше невъзможна. С iPhone имате две възможности да направите това. Първият е да използвате режима „Burst“, който заснема поредица от изображения, а вторият е да използвате видеоклиповете, заснети като част от „Live Photos“. За да използвате режима „Burst“, докоснете и задръжте бутона на затвора. В резултат, серия от висококачествени изображения ще се запаметяват в Camera Roll. Когато преглеждате изображението в приложението Photos, ще видите „Select…“ в долната част на екрана. Докоснете го, за да изберете снимките, които искате да запазите, а след това докоснете “Done”. Оттук опциите ви са „Keep Everything” или „Keep Only X Favorites,” където “X” е броя на избраните от вас снимки. Режимът „Live Photos“ също може да бъде полезен. Намерете изображението и докоснете “Edit” в горния десен ъгъл. Докоснете иконата на Live Photos в долната част на екрана. Прекарайте пръст наляво и надясно, докато намерите изображение, с което сте доволни, повдигнете пръста си и след това докоснете „Make Key Photo“, за да използвате това изображение. Тъй като това е неподвижно изображение на Live Photo видеоклип, то няма да е със същото качество като обикновената снимка, но това е по-добре от нищо. Използвайте портретен режим Портретният режим (Portrait mode) използва технология за определяне на дълбочината, за да открие краищата на обекта и да размие фона, за да приложи симулиран ефект на дълбочина на полето. Можете също така да го използвате, за да приложите различни симулирани светлинни ефекти след и преди снимане. За да снимате в режим „Portrait“, изберете го като режим на снимане в приложението Camera. Ако имате iPhone 11, можете да снимате не само портрети в този режим. iPhone 11 включва разширена поддръжка за използване на портретния режим за снимки на домашни любимци и неодушевени предмети. Ако имате iPhone XS или по-нова версия, можете да контролирате дълбочината, за да промените силата на ефекта на дълбочина на полето. Намерете снимката, която искате да промените, докоснете “Edit” в горния десен ъгъл и плъзгачът „Depth” трябва да се появи в долната част на екрана. Когато сте доволни от резултата натиснете „Done”, за да запазите изображението. Управлявайте камерата с вашия Apple Watch Apple Watch прави много неща. Можете дори да го използвате за управление на камерата на вашия iPhone. Стартирайте приложението Camera на вашия Apple Watch, за да стартирате приложението Camera и на вашия iPhone. Когато затворите приложението на часовника си, приложението на телефона ви също се затваря. Имате и два бутона на разположение: бутон на затвора и три секунден таймер. Когато използвате функцията за таймер, светодиодът на вашия iPhone мига, така че да знаете до кога да се усмихвате. Снимайте с бутоните за сила на звука За по-голямо удобство може да използвате бутоните за сила на звука, разположени отстрани на вашето устройство, за да правите снимки. Снимайте в дълги експозиции с Live Photos Много по-лесно е, отколкото може да си представите. Ако използвате Live Photos, можете да превърнете почти всяка сцена в дълга експозиция. След като заснемете Live снимката си, отидете на приложението Photos и докоснете изображението, което искате да преобразувате в дълга експозиция. Плъзнете нагоре, за да покажете панела „Effects”, докоснете „Long Exposure” и след това изчакайте. Вашето устройство генерира изображението въз основа на допълнителните данни, заснети в Live Photo. Фокусирайте след като сте снимали с Focos Приложението Focos улавя възможно най-много информация за дълбочината на полето и след това ви позволява да префокусирате всяко изображение в режим Portrait. То е безплатно, но Pro версията (0,99 долара на месец) отключва експорт с висока разделителна способност, филтри и 3-D светлинни ефекти. Вижте как изкуственият интелект ще промени смартфон фотографията