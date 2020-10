Приложенията за видеоконференция се възползваха сериозно от социалната изолация свързана с коронавируса. Социалната изолация превърна компютрите в основно средство за комуникация с колеги, приятели и любими хора.

Zoom е алтернативна платформа, която продължава да задава тенденциите въпреки изключително сериозната си конкуренция. Ако използвате често Zoom вероятно сте забелязали, че има много моменти, в които искате да спрете микрофона или камерата.

В случай, че е така се нуждаете само от няколко кликвания в менюто. Ето как да го направите, според HowToGeek:

Как да спрете видеото от камерата

1. За да спрете видеото в Zoom по време на обажданаето трябва да кликнете "Stop Video" бутона от иконата в долния ляв ъгъл.

2.. Другият вариант да го направите е с комбинацията на клавиатурата "Alt+V".

3. Koгато Zoom не стриймва видео от камерата ще видите иконата със задраскания символ.

Как да изключите микрофона

1. Преместете курсора на мишката в долния ляв ъгъл на прозорец в Xoom и изберете "Mute".

2. Когато спрете звука на приложението ще видите символ с червена стрелка, който ви информира, че вече няма звук.

Как да спрем камерата и микрофона по подразбиране

1. Отворете менюто с настройки в приложението.

2. Ако не го откривате изберете иконата със снимата на профила ви и кликнете "Settings."

3. Изберете секцията "Video" oт левия панел.

4. Остава само да изберете "Turn off my video when joining a meeting" в раздела "Meetings".

5. Автоматичното заглушаване на микрофона става след като изберете "Audio" опцията в лявата част на менюто по време на активен разговор в Zoom.

6. Остава само да активирате "Mute My Microphone When Joining A Meetings", за да финализирате процеса.

Най-добрият начин да включвате видео и аудио при тези настройки, когато е необходимо е свързан с клавишните комбинации на клавиатурата.

