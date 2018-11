Може би сте отегчени в офиса или се опитвате да запълнете свободното си време. Където и да сте, каквото и да правите, мобилните игри за двама играчи са един от най-добрите начини да се забавлявате. Имайки предвид това, от Make Use Of са решили да ни предложат тези „поглъщащи“ игри, които можете да играете с приятели, някой от семейството, колеги или дори с непознати. Dots and Boxes (Android, iOS, безплатно) Няма как да не сте играли тази популярна игра вече. Но ако сте малко по-възрастен навярно това е било с химикалка върху хартия. Сега обаче имате възможността да пренесете игралното поле върху екрана на смартфона си. Touchdowners (Android, iOS, безплатно) Touchdowners е игра базирана на американския футбол. Целта е да вземете топката в крайната зона на опонента си. Glow Hockey 2 (Android, iOS, безплатно) Въздушният хокей е любима игра на мнозина. Ако сте сред тях има начин да я играете изтегнали се на дивана у дома си. Геймплеят е прост, но невероятно забавен. Badland (Android, iOS, безплатно) Ако търсите нещо малко по-различно, то опитайте Badland. Играта ще ви предложи уникално забавление. Bowmasters (Android, iOS, безплатно) Целта е да премахнете опонента си, като го замервате с оръжието, което имате в ръцете си. За да имате успех, ще трябва да изчислите траекторията на оръжието. Clash Royale (Android, iOS, безплатно) Clash Royale е от създателите на Clash of Clans. Ще трябва да завършите урока, преди да можете да играете срещу приятел. След като отключите този режим, трябва просто да добавите свой приятел и да започнете играта. World Creator! (Android, iOS) Това е игра пъзел, подобна на 2048. Вашата цел е да използвате познанията си от играта 2048 и да изграждате своя град възможно най-бързо чрез съвпадения. Битката в World Creator създава кратки, бързи мачове, идеални за бърза конкуренция между приятели. Sea Battle 2 (Android, iOS, безплатно) Sea Battle 2 е друга игра вдъхновена от старите детски игри, които преди се играеха на лист хартия. Angry Birds Go! (Android, iOS, безплатно) Днес има мобилна игра Angry Bird за почти всеки жанр. Простата идея зад играта правят играта идеална за няколко бързи мача срещу приятели. За целта обаче трябва да сте свързани с една и съща Wi-Fi мрежа. Tank Stars (Android, iOS, безплатно) Tank Stars е тактическа игра. Разнообразието от танкове и оръжия, съчетано с нуждата от прецизно насочвант, изпълва тази игра с много вълнения. Можете да играете на едно и също устройство или на две свързвани с една и съща Wi-Fi мрежа. Вижте 7 игри за виртуална реалност, които си заслужава да пробвате