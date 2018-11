В днешно време, смартфоните са наш неизменен спътник в ежедневието ни, поради многобройните възможности, които ни предлагат – забавление, навигация, информация, снимки. Но поради това удобство често забравяме, че има неща, за които трябва да се погрижим ние, за да може след време тези интелигентни джаджи пак да са ни от помощ. С течение на времето, паметта на смартфона ви може да се запълни със снимки, повечето от които нямате нужда – дублирани снимки, скрийншоти, GIF файлове и т.н. Когато търсите нещо конкретно, преминаването през всики тези изображения ще ви отнеме много време, което може да си спестите, ако решите да се възползвате от информацията на Make Use Of. По-долу ще откриете 5 Android приложения за изтриване на дублиращи се снимки. Google Files Go (безплатно) Приложението на Google, Files Go е невероятно ефективно при определянето на това, което трябва да бъде изтрито, тъй като знае кои снимки вече имат резервно копие в облака. Files Go има всеобхватен поглед върху устройството ви, а не следи само галерията ви. Това означава, че не само проверява за дублирани файлове, но също така идентифицира папки, които вероятно ще бъдат затрупани от нежелани изображения. Приложението може да идентифицира и големи файлове. Gallery Doctor – Photo Cleaner (безплатно) Gallery Doctor е решение всичко в едно за почистване и управление на вашите снимки. Приложението ви помага да изтриете дубликати, скрийншоти и недобри изображения. То е невероятно полезно, ако целта ви не е просто да празните папки или да архивирате изображения, а действително да извлечете добрите изображения от лошите. Clean Master (безплатно) Clean Master има отлични възможности за сортиране и изтриване на снимки, които често остават незабелязани. Приложенеито сортира подобните снимки, почти идентични селфита и замъглени изображения. Приложението разполага и с инструмент за почистване на снимки от WhatsApp папката. Друга чудесна особеност на Clean Master е, че приложението предлага коя снимка от дублиращите се да запазите, според качеството. Това ви дава насоки за това, какво да изтриете и какво да запазите. NoxCleaner (безплатно) Точно както Clean Master, и NoxCleaner не е специално разработено като приложение за управление на снимки. Но върши чудесна работа и ви помага да почистите нежелани изображения на вашия телефон. Приложението дори има специална секция за управление на снимки. Единственият недостатък на приложението е, че сканирането може да отнеме доста време, тъй като NoxCleaner сканира целия ви телефон. Remo Duplicate Photos Remover (безплатно) Remo Duplicate Photos Remover се фокусира върху премахването на дублирани изображения на телефона ви. Ако сте загрижени за излишните копия на снимки, които заемат място в телефона ви, това приложение е идеалното решение. Вижте 10 полезни трика за по-качествени снимки със смартфон