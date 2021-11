Pokemon Go е заглавие, което едва ли се нуждае от представяне. Заглавието се разработва от Niantinc и има милиони лоялни фенове по цял свят. Следващият им проект също е доста интересен и отново е свързан с технологиите за добавена реалност. Вече се работи над игра, която използва AR елементи, но също така позволява на потребителите да генерират биткойн. Виртуалните валути се радват на голяма популярност и ще бъдат ключова част от изживяването, което ще предложи наследника на Pokemon Go. Новата игра ще се казва Fold AR и ще споделя общата концепция на своя популярен предшественик. Потребителите отново ще търсят дигитални награди в реалния свят, които този път ще бъдат под формата на криптовалута. Бета версията на Fold приложението вече предлага възможност да откривате и събирате множество награди, които се намират около вас, информира BGR. Самото изживяване е максимално опростено и наподобява интерфейса на Pokemon Go. На всеки 10 минути ще се появяват нови награди, които да събирате и да се забавлявате в своя профил. Сред тях са т.нар. "satoshis", които представляват центовете на биткойн, но също допълнителни завъртания на Fold Card, допълнителни удължавания на времето в играта. Оранжевите хапчета са неизменна част от геймплея и ви пердпазват от опасни изненади в играта. Трябва да внимавате за хапчета с отрова и други обекти, които могат да задигнат "ботатството" ви, докато играете. На този етап AR изживяването има тестов характер, но ако всичко върви по план през следващата година всички потребители ще могат да откриват, търгуват и скриват биткойн в играта. Още от Digital: Може ли да се генерира криптовалута с Android смартфон