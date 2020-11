Foursquare е приложения със социални елементи, чиято цел е да помогне на потребителите да откривят и споделят информация за вълнуващите локации, които посещават. Всеки път, когато използвате софтуера ще споделяте данни със своите приятели. Изтеглянето на Foursquare ще предложи интеграция с Facebook и Twitter. По този начин веднага ще можете да видите какво правят любимите ви хора във всеки един момент. Интелигентната система за "Check In" е друг забавен начин да взаимодействате и комуникирате в приятелтие си. Ако посещавате за пръв път дадена локация определено можете да разчитате на Foursquare за по-бързо откриване на атрактивни дестинации. С течение на времето Foursquare разшири значително потребителската си база и предложи още повече възможности за намиране на интересни места и споделяне на коментари за тях в приложението. Еволюцията на софтуера продължава с пълна сила и през 2020г., въпреки неприятните трендове свързани с пандемията от коронавирус. Въпреки това сега разбираме за напускането на най-важния човек в структурата на Foursquare, съобщава WSJ. Това е главният изпълнителен директор, Дейвид Шим, който планира да се оттегли от своя пост на 1 януари. Вече знаем и името на наследника на досегашния шеф на Foursquare и това е Гари Литъл, който досега бе част от борда на директорите. Основната причина за напускането на Дейвид Шим е желанието му да потърси нови бизнес възможности и проекти. В момента приложението предоставя разнообразна статистическа информация, която помага на брандовете да подобряват своя подход в привличането на клиенти. Така например могат да видят какъв е действителният ефект от бюджета за дигитален маркетинг и приноса за развитието на техния бизнес. По този начин Foursquare улеснява не само потребителите, но и локалните представители на бизнеса. Тук е момента да уточним, че Дейвид Шим се присъедини към Foursquare през миналата година след придобивнането на Placed. Само преди няколко месеца Foursquare сля своите операции с Factual Inc, като тази сделка вероятно също има значение за решението на Дейвид Шим да напусне своя пост. Още от Digital: Kaк Dropbox, Foursquare и Airbnb са спечелили първите си клиенти