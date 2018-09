Apple вече има специален инструмент наречен „Data and Privacy“, който ви позволява да редактирате или изтегляте данните, съхранявани от Apple, и да деактивирате / изтривате своя Apple ID. От Make Use Of са се заели със задачата да ни покажат как функционира инструментът и как може да изтрием нашия Apple ID. Независимо дали се притеснявате за поверителността си или искате да преминете към друга екосистема, има смисъл да изтриете своя Apple ID. Но имайте предвид, че изтриването му е окончателно - дори и Apple няма да може да възстанови профила или данните ви, ако съжалявате за това по-късно. Ако планирате да се върнете към услугите на Apple в бъдеще, по-добре ще е да деактивирате профила си временно, вместо да го изтривате. Разгледайте данните и услугите, които ще загубите Можете ли да продължите да използвате Mac или iPhone без Apple ID. Да, но с някои ограничения. Ще загубите достъп до повечето услуги на Apple и голяма част от вашите данни. От жизненоважно значение е да разберете и да прегледате от какво се отказвате като изтривате своя Apple ID. За начало ще загубите достъп до: - App Store, iTunes Store и iBooks Store покупки. - iCloud данни, включително данни, съхранявани в iCloud от приложения на Apple, както и приложения на трети страни. - Услуги като Apple Pay, App Store, iTunes Store и iCloud. - iMessage и FaceTime, но можете да продължите да ги използвате на своя iPhone с вашия телефонен номер. - Ще загубите и абонаментите си за Apple Music и Apple News. Вашият Apple ID е ключът ви към света на Apple. Ако сте „закотвени“ в тази екосистема, вероятно имате дълъг списък със сценарии "Какво ще стане, ако..?". Тъй като не можем да ги покрием всички тук, потърсете информацията от страницата на Apple за изтриване на профил. Първи стъпки: Архивиране, деактивиране, излизане Архивирайте всички данни, които можете, преди да се откажете от вашия Apple ID. Това включва вашето съдържание в iCloud и покупки без Digital Rights Management (DRM). Също така може да искате да запазите важни документи, свързани с Apple, като например разписки за покупки на съдържание и т.н. След това обърнете внимание на функцията на Apple, Find My iPhone/Find My Mac, която ви позволява да проследите изгубеното си Apple устройство и да го заключите или изтриете съдържанието му от разстояние. Трябва да деактивирате тази функция, преди да се отървете от вашия Apple ID. Ето как: За macOS: Oтворете System Preferences > iCloud и махнете отметката до Find My Mac. За iOS: Докоснете Settings > [вашето име] > iCloud > Find My iPhone и изключете опцията Find My iPhone. Сега е време да деоторизирате своя Mac. Можете да направите това от приложението iTunes; кликнете върху Account > Authorizations > Deauthorize This Computer. От решаващо значение е да излезете от iCloud профила си от всички приложения и устройства, преди да изтриете своя Apple ID. Ако пропуснете тази стъпка, може да имате проблеми с тях в бъдеще. За macOS: Отидете в System Preferences > iCloud и натиснете бутона Sign Out в долната част на страничната лента. За iOS: Отидете в Settings > [вашето име] и изберете опцията Sign Out в долната част на екрана Apple ID, който се отваря. И в двата случая можете да запазите копие на вашите iCloud данни на устройството. Трябва също така да излезете от профила си в Apple в браузърите и да изчистите "бисквитките" за по-голяма сигурност. Последната стъпка е премахването на устройствата, свързани с вашия Apple ID. За да направите това, влезте в Apple ID страницата си от appleid.apple.com. След това под секцията „Devices“ изберете вашето устройство и след това върху бутона „Remove“. Трябва да направите това за всяко от свързаните ви устройства. Как да изтриете своя Apple ID Щом сте сигурни, че искате да изтриете своя Apple ID, време е да получите достъп до инструмента за изтриване. Ще го намерите на адрес privacy.apple.com. След като влезете в портала с вашия Apple ID ще намерите секцията „Manage your data“. Оттук можете да изберете: - Correct your data: Редактиране на личната ви информация. - Delete your account: Изтриване на вашето Apple ID. - Deactivate your account: Временно деактивиране на профила ви. В зависимост от региона, в който се намирате, може да не виждате опцията „Deactivate your account“. Но Apple възнамерява да я предостави в бъдеще. Сега кликнете върху линка „Get started“ под „Delete your account“, за да продължите. След това Apple предоставя списък с важни промени, за които трябва да се подготвите, както и всички важни стъпки, които трябва да предприемете. Прочетете всичко внимателно и използвайте падащото меню „Select a reason“, за да укажете защо искате да изтриете вашето Apple ID. След това натиснете бутона „Continue“, за да преминете към следващата стъпка. Тук можете отново да прегледате от какво се отказвате заедно с вашето Apple ID. След това ще намерите страницата “Deletion Terms & Conditions. След това, Apple ще ви попита за вашите данни за контакт. Изберете имейл адрес или телефонен номер, на който искате да получавате актуализации от Apple относно състоянието на профила си. Запазете уникалния код за достъп, който получавате от Apple! Apple ви предоставя уникален код за достъп, който може да използвате, ако искате да отмените заявката за изтриване. Кодът помага на Apple Support екипа да потвърди самоличността ви, когато се свържете с тях. Не забравяйте да запишете кода за достъп на сигурно място. След като преминете през екрана на кода за достъп, ще намерите бутона “Delete account”. Кликнете върху него, за да финализирате заявката си за изтриване на профила и Apple ще свърши останалото. Изтриването на профила може да отнеме до седем дни, като профилът ви ще остане активен през това време. Процесът на деактивиране е почти същият като процеса на изтриване. За да започнете първото, влезте с вашия Apple ID на privacy.apple.com и след това изберете опцията “Get Started” под “Deactivate your account” на страницата “Manage your account”. Вижте какво да направим ако забравим паролата на iPhone