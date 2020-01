VLC Media Player е популярен плейър за стартиране на аудио и видео, който предлага и опцията да гледате клипове от YouTube. Toва е особено полезно, когато става въпрос за музикални парчета, тъй като ще можете да ги слушате дори и при изключен екран. Единственото, което трябва е да изберете "Play As Audio" в менюто на плейъра. Moжете и директно да плъзнете видеото във VLC Media Player.

1. Kликнете върху "Media" и изберете "Open Network System" (можете да го направите и с клавишна комбинация "Crtl + N").

2. Следващата стъпка е да въведете URL адреса на видео клипа в YouTube, който искате да гледате.

3. Когато сте готови изберете бутона "Play", за да стартирате клипа във VLC Media Player.

След като го направите видеото ще се зареди автоматично. Можете да използвате вградeните бутони за навигация на VLC Media Playеr. В това число и опцията за скоростта, с която се възпроизвежда клипа. Има и как да изберете с какво качество да гледате, съобщава vlchelp:

1. Oтворете "Tools>Preferences".

2. Изберете опцията "Аll" в менюто с настройки.

3. Кликнете върху "Input/Codecs".

4. Oт полето "Preferred video resolution" изберете желаната резолюция.

5. Натиснете "Save", за да запазите промените.

Наличните опции са Best available, Full HD (1080p), HD (720p), Standard Definition (576 or 480 lines), Low Definition (360 lines) и Very Low Definition (240 lines). Можете да проверите резолюцията с "Ctrl + J". Aко имате смартфон с Аndroid е необходимо да кликнете върху менюто с три хоризонтални черти в горния ляв ъгъл и да изберете опцията "Stream". Поставете адреса в полето "Enter network address" и изчакайте няколко секунди да се зареди стрийма.

Oще от Digital: 5 трика във VLC Media Player, които може би не знаете